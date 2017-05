Zweitbildschirm : Duet Display macht iPad Pro zum Zeichentablett für Mac und PC

iPad Pro als Grafiktablett (Bild: Duet Display)

Die neue Version der iOS-App Duet Display verwandelt das iPad Pro mitsamt Apple Pencil in ein Grafiktablett mit einstellbarer Druckstärke, Neigungsempfindlichkeit und Gestensteuerung. So lassen sich Grafikprogramme am Rechner steuern.