Zotac Zbox PI225 im Test: Der Kreditkarten-Rechner

Zotac macht den Mini-PC noch kleiner: Rein vom Volumen her ist die Zotac Zbox PI225 kompakter als ein Compute Stick von Intel oder Zotacs bisherige Zbox PI221. Mit Maßen von 95 x 63 x 8 mm belegt die Zbox PI225 weniger Platz als eine 2,5-Zoll-SSD und die Grundfläche unterscheidet sich kaum von der einer Kreditkarte. Dennoch steckt darin ein vollwertiger x86-Rechner, auf dem ein vorinstalliertes Windows 10 x64 N-Edition oder Linux läuft. Gedacht ist das System für Heimanwender, für Digital Signage oder für Messen.

Aufgrund der Dimensionen ist wortwörtlich kaum Platz für Anschlüsse, weshalb Zotac den sinnvollsten Weg geht: Neben einem Micro-SD-Schacht zur Speichererweiterung und einem Micro-USB-Port zur Stromversorgung verbaut der Hersteller zwei USB-Typ-C-Buchsen. Die arbeiten mit USB-3.0-Geschwindigkeit und können auch ein Displayport-Signal ausgeben. Zum Lieferumfang gehört ein Adapter mit zwei USB Typ A und einem HDMI-Ausgang. Der unterstützt 4K-UHD mit 30 Hz. Eine Öse für ein Kensington-Schloss fehlt, die Zbox PI225 sollte also nicht offen verwendet werden. In der Box liegen gleich mehrere Adapter für das 15-Watt-Netzteil, um den Rechner weltweit zu nutzen, eine Vesa-Halterung komplettiert das Zubehör.

Im Inneren des kleinen Systems steckt ein Celeron N3350, also ein Atom-basierter Prozessor aus der Apollo-Lake-Familie (B1). Damit die passive Kühlung ausreicht, hat Zotac den Turbo deaktiviert. Der Chip läuft mit 1,1 GHz statt mit bis zu 2,4 GHz. Die Dualcore-CPU ohne Hyperthreading reicht zum Webbrowsing oder Filme-Streaming aus, lokales 4K-UHD mit HEVC und 10 Bit funktioniert. Problematisch ist der VP9-Codec, der nicht vollständig in Hardware beschleunigt wird. Aufgrund des langsamen eMMC-Flash-Speichers, wovon 32 GByte verlötet sind, und der 4 GByte LPDDR3-1866-RAM dauern Windows-10-Updates recht lange. Das ist jedoch bei Atom-Plattformen typisch.



















Überrascht waren wir von der schwachen Netzwerkleistung: Per 1x1-ac-WLAN und per USB-Ethernet-Adapter lagen die Transferraten im niedrigen MByte/s-Bereich statt bei den erwarteten bis zu 250 MBit/s. Wir vermuten ein Firmware-Problem mit unserem Vorab-Sample. Dafür klappte der Anschluss von drahtloser Peripherie einwandfrei, denn die Zbox PI225 unterstützt Bluetooth 4.2 und Low Energy. Im Betrieb benötigt die Zbox PI225 rund 5 bis 8 Watt - es wären weniger, wenn Zotac nur die C-States des Prozessors aktiviert hätte. Die sind jedoch aufgrund der Stabilität abgeschaltet, was durchaus sinnvoll ist.

Unter CPU-Last mit Blender 2.79 (Classroom-Demo) heizt sich der Celeron auf unbedenkliche 55 Grad Celsius auf, das Gehäuse lässt sich noch anfassen. Bis aus etwa 30 cm Entfernung ist ein elektronisches Fiepen zu hören, das im Leerlauf fehlt. Mit aktivierten C-States und eingeschaltetem Boost auf 2,4 GHz erreicht der Prozessor 74 Grad Celsius, denn die Kühlung der Zbox PI225 schafft 6 Watt Package Power. Auf Dauer ist das aber nicht zu empfehlen.

Auch wenn Windows 10 vorinstalliert ist: Wir wollten wissen, wie sich der Kredikarten-Mini-PC mit einer aktuellen Linux-Distribution schlägt.