Zenscreen MB16AC : Asus bringt 15,6-Zoll-USB-Monitor für unterwegs

MB16AC (Bild: Asus)

Der Zenscreen MB16AC wird per USB an ein Notebook angeschlossen, was per Typ-A- oder C-Buchse funktioniert. Trotz einer Diagonale von 15,6 Zoll soll Asus' portabler Bildschirm nur 780 Gramm wiegen. Einen eigenen Akku besitzt er allerdings nicht.