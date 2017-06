Zahlungsabwickler : Start-Up Stripe kommt nach Deutschland

Stripe macht nur B2B. (Bild: Stripe)

Stripe will als Zahlungsabwickler in Deutschland besser sein als andere. Betreibern einer Plattform oder eines Marktplatzes wird auch Datenanalyse und Beratung angeboten. Ins Endkundengeschäft will Stripe nicht einsteigen.