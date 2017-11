Xbox One X im Test: Schöner, schwerer Stromfresser

Was wiegt fast 1 Gramm pro vertikale Zeile bei der Bilddarstellung? Microsofts neue Xbox One X . Die Konsole zeigt sich im Test von sehr verschiedenen Seiten. Extreme Verbesserungen gibt es etwa beim Klassiker Halo 3 , Forza 7 und bei den Geräuschen. Halo Wars 2 und die Festplatte bringen hingegen viel Ärger. Ein Test von Andreas Sebayang und Marc Sauter

Mit der Xbox One X versucht Microsoft, die Konkurrenz zu übertrumpfen: So leistungsstark wie diese Konsole, welche die Nachfolge der Xbox One S antritt, ist nominell im Heimbereich keine andere. Wir haben die neue, schlichte, aber schicke Konsole nicht nur beim Gaming getestet, sondern uns auch angeschaut, ob Microsoft mittlerweile besser mit HDMI umgeht als früher und wie die Auswirkungen von HDR und 4K allgemein auf Menüs sowie die neue 4K-Blu-ray und Spiele sind.

Einige unserer Erwartungen wurden erfüllt, andere hingegen überraschend enttäuscht. Ein nicht tragischer Fehler ist die nicht aktualisierte Menüführung, die aber definitiv als vermeidbarer Schönheitsfehler einer derart teuren Konsole einzustufen ist. Und auch als Blu-ray-Player taugt die Konsole derzeit nicht so gut. Die erfreulichen Fortschritte bei den Spielen machen das aber alles wett, auch wenn der Weg dahin ein sehr langer sein kann. Vor allem Forza 7 begeistert mit tollen neuen Texturen selbst auf alten Fernsehern. Überraschend gut gefällt uns ein ziemlich altes Spiel: Halo 3. Doch dessen HDR+HDRR-Modus ist etwas vermurkst.





































Bevor es an den Aufbau der Konsole geht, muss ein enormer Klopper aus dem Karton gehoben werden. 3.740 Gramm wiegt die Konsole, die 3.840 Spalten des Fernsehers mit 2.160 Pixeln füllt. Ein wahrer Ziegelstein. Allerdings ist wie schon beim Vorgänger das Netzteil bereits integriert. Das Design erinnert sehr deutlich an die Xbox One S. Die X-Variante ist aber einen Tick kleiner. Im Vergleich zur ursprünglichen Xbox One ist der Fortschritt natürlich enorm.

Vor dem Start der neuen Xbox, die übrigens mit einem richtigen Klickknopf und nicht per Sensortaste angeschaltet wird, müssen Anwender erst einmal 788 MByte für ein erstes Betriebssystem-Update herunterladen - nervig, aber bei Microsoft zu erwarten. Die Erstinstallation dauert bei uns rund eine halbe Stunde. An unserer Leitung mit 200 MBit/s liegt das nicht. An sich ist das Update gar nicht so groß, vor allem im Vergleich zu den Spielen. Doch ein PS4-Update liegt in der Regel bei der Hälfte. Unsere Konsole testen wir mit der Version 1710 (Build 16299.3036).

Das Fall Creators Update von Windows 10 wird bei der Xbox One also Version 1710 und nicht 1709 wie beim PC genannt. Die neue Oberfläche ist bei der Xbox One X Standard. Änderungen am Controller gibt es seit der Xbox One S nicht. Auch Xbox-One-Controller funktionieren problemlos.

Wer eine Xbox One gewöhnt ist, der sieht auf den ersten Blick erst einmal nichts, was auf eine neue Konsole hindeuten würde. Das liegt auch daran, dass Microsoft eine Anpassung des Dashboards leider einfach nicht vorgenommen hat.