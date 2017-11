Windows 10: Gratis-Upgrade für Nutzer von Assistenztechnik endet bald

Hochwertige Laptops mit vorinstalliertem Linux, die sich auch für Entwickler eignen, gibt es nur wenige am Markt. Das Purism Librem 13 bietet das und zusätzlich ein zurzeit unerreichtes Höchstmaß an freier Software. Nutzer müssen dafür aber an anderen Stellen einige Abstriche machen.

Ein Test von Oliver Nickel und Sebastian Grüner