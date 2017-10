Windows 10: Fall Creators Update macht Ryzen schneller

Seit dem 17. Oktober 2017 steht das Fall Creators Update für Windows 10 bereit und prompt folgen Berichte bei Reddit, dass Systeme AMDs Ryzen höhere Bildraten in Spielen erreichen als vor der Aktualisierung. Wir haben intern bereits nachgemessen und konnten keine gesteigerte Leistung feststellen - das Gespräch mit AMD sorgte dann für Aufklärung: Das Fall Creators Update installiert bei einem Ryzen-System den für Zen optimierten Ausbalanciert-Energiesparplan, sofern dieser nicht schon auf dem Rechner ist.

Im Test des AMD-Balanced-Profils hatten wir ein Leistungsplus von bis zu 5 Prozent gemessen, in Ausnahmen können es aber auch über 10 Prozent sein. Der Energiesparplan schaltet das Core Parking ab, weshalb nicht die physischen Kerne des Prozessor in einen C-State versetzt werden, sondern nur die SMT-Kerne. Das Profil forciert zudem unter Last den P0- oder den P1-State, also die höchsten Taktstufen eines Ryzen. Gerade Spiele, die mit SMT weniger gut zurechtkommen, profitieren von AMDs Balanced-Energieplan.

Leistungszuwachs Ashes of the Singularity (CPU-focused integrated Benchmark, 768p) +2,2 Prozent Civilization 6 (Lategame AI Benchmark, Turn 281+, 720p) +1,3 Prozent Deus Ex Mankind Divided (integrated Benchmark, 664p) +2,4 Prozent Dishonored 2 (Karnaca Savegame, 664p) +3,1 Prozent F1 2016 (Singapore, Chase Far View, Heavy Rain, 720p) +2,8 Prozent Fallout 4 (Back Bay Savegame, 720p) +4,4 Prozent Grand Theft Auto 5 (integrated Benchmark, Pass #4, 720p) +3,3 Prozent Watch Dogs 2 (Civic Center Savegame, 720p) +3,4 Prozent Balanced vs AMD Ryzen Balanced auf R7 1800X

Damit das Profil allerdings auf dem System vorhanden ist, musste es bisher einzeln (verfügbar seit Anfang April 2017) oder per Chipsatztreiberpaket (verfügbar seit Ende April 2017) installiert werden. Wer also sein Ryzen-System zuvor aufgesetzt und seit dem nicht aktualisiert hatte, der bekam den Energiesparplan erst mit dem Fall Creators Update und damit auch eine leicht höhere Bildrate in Spielen. Bei Reddit etwa hat ein Nutzer in GTA 5 einen Zuwachs von rund 5 Prozent im internen Benchmark gemessen.

Nachteile hat AMDs Balanced-Energieplan keine, einzig die Leistungsaufnahme steigt ein kleines Bisschen an. Bei einem Desktop-System ist dieser Zuwachs jedoch vernachlässigbar, da wir von unter 10 Watt sprechen.