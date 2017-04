Windows 10: AMD-Energiesparplan steigert Spieleleistung der Ryzen-CPUs

In den kommenden Tagen wird AMD einen Patch in das Chipsatztreiberpaket für die Ryzen-Chips integrieren. Dieser soll die abrufbare Leistung unter Windows 10 steigern, was wir bestätigen können. Das Update fügt dem Betriebssystem einen angepassten Energiesparplan hinzu, in unserer Vorschauversion heißt es AMD Ryzen Balanced. Wie der Name impliziert, ist es identisch zum bisherigen Ausbalanciert-Profil, der Windows-10-Standardeinstellung.

Anzeige

Core Parking aus und P-States rein

Seit Windows 7 kann das Betriebssystem gerade nicht aktive CPU-Kerne schlafen legen, was Energie spart - aber auch ein bisschen Leistung kostet, da das Aufwecken mit einer Latenz einhergeht. Windows 10 hält mit dem Ausbalanciert-Profil einen physischen Kern plus SMT-Thread wach und versetzt alle anderen in den C6-Modus. Windows 7 hingegen schickt nur SMT-Kerne schlafen. Der neue AMD-Energiesparplan schaltet Core Parking schlicht ab, so wie es beim Ausbalanciert-Profil bei Intel-Prozessoren schon der Fall ist.

Zudem verhindert AMD Ryzen Balanced, dass die AMD-Chips ihre Taktraten bis auf die sonst üblichen 2,2 GHz absenken. Stattdessen forciert der Energiesparplan den P0- oder den P1-State: Im Falle eines Ryzen 7 1800X sind das 3,2 bis 3,6 GHz - noch höhere Frequenzen inklusive XFR bis 4,1 werden ohnehin nicht vom Betriebssystem gesteuert. Aktuelle CPUs können von ihrem C0-State nicht direkt in den P1-State springen, sondern den Takt nur in Stufen erhöhen. Auch das geht mit einer Latenz einher, die ein bisschen bremst.

Mit dem neuen Profil fällt diese Einschränkung weg. Damit ähnelt AMD Ryzen Balanced dem bekannten Höchstleistungs-Plan, wenngleich abseits von Core Parking und den P-States alle anderen Einstellungen wie die PCIe-Energieverwaltung dem Ausbalanciert-Profil entsprechen. Da wir unsere Ryzen-Benchmark mit der Windows-10-Standardeinstellung getestet haben, konnten wir im Detail prüfen, was AMD Ryzen Balanced bringt.

Einen Hauch schneller

Unsere früheren Stichproben zeigten Leistungszugewinne im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was sich im Test mit AMDs neuem Energiesparplan bestätigte: Wir messen im CPU-Parcours zwischen +2,2 und +4,4 Prozent mehr Geschwindigkeit, der Mittelwert liegt bei +3,1 Prozent. Da AMD besonders hohe Zuwächse bei Crysis 3 und bei Gears of War 4 gemessen haben will, haben wir die Titel zusätzlich mit je einem Spielstand (Welcome to the Jungle & The Great Escape) geprüft: Beide werden minimal langsamer statt zuzulegen.

Alle Werte basieren auf fünf gemittelten Durchläufen via OCAT. AMDs als Orientierung geschickte Werte unterscheiden sich allerdings nicht drastisch von unseren, auch hier sind es niedrige einstellige Zuwächse - bis auf Gears of War 4. Denkbar wäre, dass andere Szenen andere Resultate aufzeigen.

Der neue AMD-Ryzen-Balanced-Energiesparplan verbessert somit zwar messbar die Leistung - aber nicht spürbar. Viel wichtiger ist, dass Spieleentwickler ihre Engine an Ryzen anpassen, was bei Ashes of the Singularity, Dota 2 und Total Warhammer in den vergangenen Tagen bereits geschehen ist.

Das neue Profil ist einzeln als Download verfügbar.