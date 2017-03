Weltraumschrott: Nasa-Riesenradar entdeckt verschollene indische Raumsonde

Man stelle sich eine Mischung aus den Kommunikationslösungen Slack, IRC und XMPP vor, gepaart mit Videotelefonie und einer Implementierung des Signal -Protokolls für starke Verschlüsselung . Das alles will Matrix bieten und dabei mehr sein als die Summe seiner Klone. Es könnte sogar gelingen. Von Jan Weisensee

Willkommen in der Matrix

In Spielen etwas langsamer, dafür in Anwendungen oft gleichauf mit Intels doppelt so teurem Achtkerner: AMDs neuer Octacore-Prozessor für den Sockel AM4, der Ryzen 7 1800X, gefällt uns als Gesamtpaket. Preislich noch attraktiver sind die beiden niedriger getakteten Modelle.

Ein Test von Marc Sauter und Sebastian Grüner