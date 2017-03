Weilheim: Huawei startet eigene Produktion in Deutschland

Lange war es streng geheim, jetzt wurde es bestätigt: Huawei wird in Bayern einen modernen Produktionsbetrieb aufbauen.

Huawei startet eigene Produktion in Deutschland

Huawei hat im bayrischen Weilheim ein Grundstück samt Halle gekauft. Das berichtet der Merkur unter Berufung auf lokale Planungsunterlagen. Die Europazentrale Huawei Technologies Düsseldorf will die Halle in einen "neuen und modernen Produktionsbetrieb umbauen", zitiert der Merkur aus den Unterlagen des Stadtbauamtes für die März-Sitzung des Bauausschusses am 21. März 2017.

Die deutsche Pressestelle von Huawei bestätigte Golem.de, dass Huawei in Weilheim einen neuen Standort plant. Da die Planungen noch nicht abgeschlossen seien, könnten weitere Details erst später kommuniziert werden.

Das oberbayrische Weilheim ist die Kreisstadt des Landkreises Weilheim-Schongau.

Laut Merkur wurde der Kauf der Niederlassung von der Firma Zarges bisher von der Lokalpolitik in Weilheim und von Huawei als Geheimnis behandelt.

Huawei ist ein chinesisches Privatunternehmen, das als preisaggressiver Telekommunikations-Netzwerkausrüster groß geworden ist. Der Konzern ist auch in den Geschäftsbereichen Server, Cloud, Storage und natürlich Smartphones aktiv.

Der genossenschaftlich organisierte Konzern generierte im Jahr 2015 fast 60 Prozent seines Umsatzes außerhalb Chinas. 76.000 Menschen arbeiten bei Huawei weltweit in der Forschung und Entwicklung, das sind rund 45 Prozent der Beschäftigten weltweit. ================ https://www.merkur.de/lokales/weilheim/weilheim-ort29677/huawei-macht-ernst-in-weilheim-moderner-produktionsbetrieb-geplant-7903243.html