Waipu TV auf dem Fire TV im Hands on: Das Fernsehprogramm mit einem Wisch streamen

Exaring hat die Fire-TV -App für Waipu TV veröffentlicht - inklusive Sendungswisch. Das funktioniert sehr gut und alle Serienfans können sich über eine neue Komfortfunktion bei Aufnahmen freuen. Außerdem gab der Anbieter einen Ausblick auf Waipu TV auf dem Apple TV . Ein Hands on von Ingo Pakalski

Waipu TV auf dem Fire TV im Hands on

Die fertige Version der Waipu-TV-App für Fire-TV-Geräte ist verfügbar. Damit kann der Fernsehstreamingdienst bei Bedarf auch bequem mit einer klassischen Fernbedienung gesteuert werden, die bei allen Fire-TV-Geräten dabei ist. Bisher war ein Chromecast oder ein Google-Cast-fähiges Empfangsgerät erforderlich, um Waipu TV auf den Fernseher zu bekommen. Eine Steuerung war dann nur mit dem Smartphone möglich, die es für die Fire-TV-Geräte weiterhin gibt.

Waipu TV nutzt eine spezielle App-Steuerung. Sobald die App auf dem Smartphone mit einem Google-Cast-fähigen Gerät oder einem Fire-TV-Gerät verbunden ist, genügt ein Wisch nach oben, um die Wiedergabe des ausgewählten Senders auf dem Fernseher fortzusetzen. In der Smartphone-App kann dann weiter gezappt werden, während ein anderer Sender auf dem Fernseher läuft. Beim Fire TV muss die Waipu-TV-App dafür nicht aktiv sein. Sobald Smartphone und Fire TV miteinander verbunden sind, genügt ein Wisch und die Waipu-TV-App wird auf dem Fire TV mit dem betreffenden Fernsehsender aktiviert. Wenn dabei gerade etwa die Netflix-App läuft, wird diese dadurch verlassen.

Das Smartphone als zweiter Bildschirm

Findet der Nutzer beim Zappen einen Sender, den er auf dem großen Schirm sehen möchte, genügt wieder ein Wisch nach oben und schon ist der Sender auf dem großen Fernseher. Auf Fire-TV-Geräten kann ansonsten mit der Fernbedienung durch das Programm gezappt werden. Der Wechsel von der Smartphone-Steueurung auf die Fire-TV-Fernbedienung funktioniert derzeit nicht nahtlos, es kommt immer zu einer kurzen Unterbrechung. Aus diesem Grund gibt es vorher eine Sicherheitsabfrage. Vor dem Fernsehgenuss empfiehlt es sich daher, sich für eine der beiden Bedienungsoptionen zu entscheiden.

















Seit Ende 2016 lief ein öffentlicher Betatest der Waipu-TV-App für Fire-TV-Geräte. In dieser fehlten aber noch einige Funktionen, die nun nachgereicht werden. Wer die Beta installiert hat, erhält automatisch die finale Version der App, wenn automatische Updates in den Fire-TV-Einstellungen aktiviert wurden. Waipu TV ist für alle Fire TV Sticks und die Fire-TV-Streamingboxen in Amazons App-Shop verfügbar.

In der Basisversion von Waipu TV stehen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gratis zur Verfügung. Die privaten Sender gibt es gegen Aufpreis, dann erhalten Kunden auch eine Pausen- und Aufnahmefunktion. Im Falle der Fire-TV-App kann das Programm dann jederzeit bequem mit einem Druck auf die Pausentaste auf der Fernbedienung angehalten werden. Der laufende Stream wird dann auf Exaring-Servern gespeichert. Wird die Wiedergabe fortgesetzt, sieht der Zuschauer nicht mehr das Livebild, sondern die Aufzeichnung.

Bequeme Aufnahme von Serien

Mit der Veröffentlichung der Fire-TV-App gibt es für alle Bestandskunden eine neue Funktion, die allerdings dann ein Smartphone voraussetzt: Ohne Aufpreis können zahlende Kunden bequem alle Folgen einer Serie aufnehmen. Sobald aus der Smartphone-App heraus die Folge einer Fernsehserie aufgenommen wird, erscheint eine Abfrage, ob künftig alle Folgen dieser Serie aufgezeichnet werden sollen. Die Aufnahmefunktion ist in der Fire-TV-App nicht enthalten.

















Exaring sagte Golem.de auf Nachfrage, dass bisher immer alle Folgen der betreffenden Serie aufgenommen werden. Wenn Wiederholungen einer Serie ausgestrahlt werden, nimmt der Dienst diese ebenfalls auf. Der Nutzer muss in einem solchen Fall also selbst ausmisten und die ungewünschten Aufnahmen nachträglich löschen.

Die Aufnahmen werden auf Exaring-Servern gespeichert. Je nach Abomodell steht unterschiedlich viel Speicherplatz zur Verfügung. Die Speicherkapazität gibt Exaring in Stunden Abspielzeit an. Wenn dieser Wert überschritten wird, nimmt der Cloud-Rekorder allerdings weiterhin auf. Der Kunde kann jedoch nur das Material ansehen, das in dem betreffenden Stundenzeitfenster liegt.

Dabei wird neues Material ausgeblendet und die ältesten Aufnahmen stehen zur Verfügung. Wenn der Kunde dann altes Material löscht, kommt er auch wieder an neuere Aufnahmen heran. Die Speicherung der Aufnahmen in der Cloud hat den Vorteil, dass die Aufnahmen auf allen Geräten mit Waipu TV zur Verfügung stehen. Weiterhin ist die Aufnahme- und Pausenfunktion bei den Fernsehsendern der ProSiebenSat.1-Gruppe gesperrt. Exaring arbeitet an einer Lösung, kann aber nach eigenen Angaben derzeit nicht abschätzen, wie lange das noch dauern wird.