Vive Focus : HTC stellt autarkes VR-Headset vor

Diese Version des HTC Vive Focus kommt nur in China auf den Markt. (Bild: HTC)

Unabhängig von PCs oder Smartphones soll das HTC Vive Focus den Einstieg in die Virtual Reality ermöglichen. Das Headset beherrscht echtes Positionstracking - aber in welcher Form es in westlichen Märkten erscheint, ist derzeit unklar.