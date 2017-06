Videostreaming: Amazons Video-App erscheint auch für ältere Apple-TV-Modelle

Die Zusammenarbeit zwischen Amazon und Apple kommt auch Besitzern älterer Apple-TV-Modelle zugute. Apple-TV-Geräte der zweiten und dritten Generation sollen im Laufe des Jahres Amazons Video-Streaming-App erhalten, das erklärte Amazon auf Twitter. Für diese Modellreihen steht kein regulärer Appstore zur Verfügung; Apple wird daher wohl die Amazon-Video-App direkt auf die Geräte spielen.

Als Apple-Chef Tim Cook auf der WWDC-Keynote ankündigte, dass die Amazon-Video-App erstmals für Apple TV erscheinen wird, gab es keine weiteren Angaben dazu, für welche Gerätegenerationen das passieren wird. Offen ist weiterhin, wann in diesem Jahr mit dem Erscheinen der App gerechnet werden kann. Apple und Amazon geben nur an, dass es irgendwann bis Ende des Jahres passieren soll.

Amazons Inhalteansatz

Amazons Dienst hat in den vergangenen Jahren auch international an Bedeutung gewonnen. Er gehört zu den führenden Videostreaming-Anbietern und hat sich einen festen Platz auf dem Markt neben Netflix und Co. gesichert. Der Ansatz von Amazons Video-Streaming-Dienst ist anders als bei Netflix. Im Netflix-Abo können alle im Dienst verfügbaren Titel angesehen werden. Die Auswahl ändert sich immer wieder. Filme und Serien, die nicht im Abo enthalten sind, können über Netflix auch gegen Aufpreis nicht angesehen werden.

Das ist bei Amazons Ansatz anders. Mit Prime-Video gibt es ebenfalls einen Abodienst, dessen Inhalte immer wieder ausgetauscht werden. Parallel dazu liefert Amazons Videodienst viele Filme und Serien, die gegen Aufpreis gemietet oder gekauft werden können. Apple selbst bietet über iTunes nur die Möglichkeit, Filme und Serien zu leihen oder zu kaufen. Ein Abomodell wird nicht angeboten.

Zwist zwischen Apple und Amazon beigelegt?

Bevor die Amazon-Video-App für Apple TV offiziell bestätigt wurde, gab es Berichte, wonach sich Apple und Amazon geeinigt hätten und die Video-Streaming-App für das Apple-Gerät verfügbar gemacht würde. Damit ist die Nutzung von Amazon-Inhalten bequemer als bisher möglich. Über Umwege können Inhalte aus Amazons Videodienst schon länger auf dem Apple TV abgespielt werden. Das geht mittels Air Play, indem die Amazon-Video-App etwa auf einem Smartphone oder Tablet läuft und die Inhalte über das Apple TV auf den großen Fernseher bringt.

Im Vorfeld wurde auch erwartet, dass Amazon im Gegenzug erstmals das aktuelle Apple TV ins Sortiment nimmt. Eine Bestätigung dafür steht allerdings weiterhin aus. Seit Herbst 2015 verkauft Amazon keine Apple-TV-Geräte mehr. Da das kurz vor der Markteinführung des weiterhin aktuellen Apple-TV-Modells war, gab es dieses noch nie bei Amazon zu kaufen.

Grund dafür war die auf den Geräten fehlende Amazon-Video-App, wie der Amazon-Chef Jeff Bezos erklärte. Dass die App nicht auf Apple TVs lief, lag Bezos zufolge nicht an mangelnder Kompatibilität. Stattdessen soll es schlicht nicht zu einer Einigung bei den Geschäftsabmachungen zwischen beiden Unternehmen gekommen sein. Details nannte der Amazon-Chef nicht. Es ist denkbar, dass Apple darauf bestanden hatte, Anteile bei Käufen von Filmen in Amazons Video-Streaming-Dienst zu erhalten.