Valve : Steam-Streaming für Samsung-TVs verfügbar

Big Picture Mode beim In-Home-Streaming (Bild: Marc Sauter/Golem.de)

Statt einer Steam-Link-Box funktioniert Valves In-Home-Streaming bei einigen Samsung-Fernsehern über die integrierte Hardware via App. Derzeit klappt das nur in 1080p mit einem Steam Controller, in einigen Wochen auch in 4K und mit weiteren Pads.