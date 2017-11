V-Bag mit V-Sim: Vodafone verfolgt Koffer im 2G-Netz für 7 Euro pro Monat

Das V-Bag ist Vodafones Beruhigungsanhänger für Vielreisende mit ausgesprochener Angst vor einem Kofferverlust. Der kleine elektronische Tracker wird einfach an den Koffer gebunden und verfolgt per GPS das Gepäckstück. Mit 70 Euro ist die Anschaffung nicht günstig. Dazu kommen 7 Euro pro Monat für den sogenannten V-Sim-Service. Dabei handelt es sich aber nicht um eine neue spezielle SIM-Karte. Im V-Bag ist ein einfacher Nano-SIM-Kartenslot verbaut worden. Die SIM-Karte kann monatlich gekündigt werden.

Interessant ist, dass die V-Sim innerhalb der EU regulär genutzt werden kann. Roaming-Kosten fallen nicht an. Das gilt seltsamerweise auch für die Schweiz. Vodafone Deutschland hat durchaus Verträge, bei denen Reisende in die Schweiz gesondert abgerechnet werden. Hier macht der Anbieter offenbar eine Ausnahme. Eine weitere Besonderheit ist die Nutzung des 2G-Netzes. Der Tracker arbeitet auf den Bändern 850 und 1.900 MHz. Während in Europa mehr und mehr Netzbetreiber Pläne für die Abschaltung von 2G haben, kündigt Vodafone ein neues Produkt an. Problematisch ist aber, dass das Unternehmen so potenzielle Roaming-Partner in Europa verliert. Für den Betrieb außerhalb der EU ist die V-Sim ohnehin nicht vorgesehen. Dort ist die Abschaltung von 2G auch schon weiter fortgeschritten. AT&T hat zum Jahresanfang 2017 in den USA sein Netz stillgelegt.

Für den 2G-Betrieb dürften die hohe Reichweite und die niedrige Leistungsaufnahme sprechen. Vodafone selbst gibt eine Akkulaufzeit von einer Woche an. Das ist aber abhängig vom Ortungsintervall. Detaillierte Angaben fehlen.

Der V-Bag-Anhänger eignet sich zudem nicht für den Flugbetrieb. Dort gibt es sogenannte Smart Bags, die die im Betrieb allerdings alles andere als zuverlässig sind. Ein GSM-Modul darf nicht in allen Flugzeugtypen funken, und wenn, dann in der Regel ohne Gate-to-Gate-Zertifizierung erst ab der Reiseflüghöhe oder manchmal schon ab 10.000 Fuß. Sollte das V-Bag sich trotzdem mit dem Bord-Mobilfunknetz verbinden, dürften hohe Roamingkosten auftreten, die die V-Sim nicht abdeckt und damit nicht zulassen würde. Interessanterweise macht Vodafone gar keine Angaben zum Einsatzort.

Für Zug-, Bus- oder Schiffsreisende dürfte der Anhänger hingegen durchaus praktisch sein. Zu überlegen ist dann aber, ob es sinnvoller wäre, das Tag außerhalb des Koffers zu positionieren, wo ein Dieb es durchaus entfernen könnte, oder es im Koffer zu verstauen, was allerdings den Empfang beeinträchtigen könnte. Das ist aber abhängig vom Koffertyp und dem Inhalt.

Kinderverfolgung inklusive

Einen weiteren Einsatzzweck sieht Vodafone für Eltern. Das Szenario sieht vor, das V-Bag etwa am Schulranzen zu befestigen, um das Kind zu überwachen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kinder zur vorgesehenen Zeit die Schule besuchen. Das ist allerdings ein fragwürdiges Szenario. Kinder sind oft technisch versierter als die besorgten Eltern und dürften den Sensor fix deaktivieren können - oder dem Mitschüler übergeben, der denselben Stundenplan hat. Besonders viel Vertrauen in den Nachwuchs beweisen die Eltern damit auch nicht.

Verfolgt werden Kind und Kegel mit Hilfe einer Android- oder iOS-App. Die Genauigkeit soll im Bereich weniger Meter liegen. Alarmfunktionen gibt es auch, sollte das V-Bag eine bestimmte Zone verlassen.