US-Visa-Programm: Anforderungen für ausländische Experten verschärft

Die US-Regierung will schärfer gegen einen angeblichen Missbrauch bei der Vergabe von Arbeitsvisa für ausländische Fachkräfte vorgehen. Das US-Justizministerium teilte am Montag in Washington mit, es werde nicht dulden, dass amerikanische Arbeitnehmer diskriminiert würden. Allein der IT-Konzern Microsoft hat fast 5.000 ausländische Mitarbeiter nach dem sogenannten H-1B-Visaprogramm für besonders qualifizierte Arbeitskräfte eingestellt.

Die Einwanderungs- und Ausländerbehörde USCIS erklärte, dass durch das H-1B-Programm zu viele qualifizierte und arbeitswillige US-Bürger benachteiligt worden seien. Priorität habe der "Schutz" der amerikanischen Arbeitnehmer. Die Behörde werde zufällige und unangekündigte Besuche bei Firmen machen. Außerdem wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet, über die man Hinweise zu möglichem Visabetrug melden kann.

Beratungsfirmen im Visier

Die H-1B-Visa sind die gängigsten Arbeitsvisa, mit denen etwa IT-Firmen internationale Mitarbeiter ins Land holen können. Eine Debatte über den Missbrauch dieser Möglichkeit gibt es jedoch schon seit einigen Jahren. So hatte die New York Times im Jahr 2015 aufgedeckt, dass Programmierer bei Disney ihre billigeren ausländischen Nachfolger einarbeiten mussten und anschließend entlassen wurden.

Vor allem große Beratungs- und Outsourcing-Firmen wie HCL und Cognizant beantragen laut Engadget die Visa und bringen viele Programmierer in die Firmen. Solche Praktiken will die USCIS genauer unter die Lupe nehmen. So sollen Arbeitgeber kontrolliert werden, die H-1B-Visa für Mitarbeiter beantragen, die außer Haus bei einer anderen Firma oder an einem anderen Ort arbeiten. Nach Ansicht von Engadget haben Unternehmen wie Google oder Microsoft wenig Ärger zu befürchten, da sie neben Ausländern auch viele US-Mitarbeiter einstellten. Zudem würden sie das Bewerbungsverfahren selbst übernehmen.

Altes Memo widerrufen

Unklar scheint, wie hoch die Mindestanforderungen für IT-Experten künftig sind. So hat die US-Regierung ein Memo aus dem Jahr 2000 widerrufen, das eine Ausbildungsdauer von zwei Jahren voraussetzte. In dem neuen Memorandum vom 27. März 2017 heißt es: "Basierend auf der aktuellen Version des (Berufschancen)-Handbuchs, reicht die Tatsache, dass eine Person als Programmierer eingestellt werden und ihre IT-Kenntnisse nutzen soll, um dem Unternehmen bei der Umsetzung von dessen Zielen zu helfen, nicht für die Einstufung als spezieller Berufsstand aus." Eine USCIS-Sprecherin teilte laut The Register mit, dass die Bestimmungen des früheren Memos ohnehin schon länger nicht mehr genutzt worden seien. Mit dem offiziellen Widerruf sei nur sichergestellt worden, dass alle Dienststellen dieselben Standards bei der Bewertung der Visa-Anträge anwendeten. Laut einer US-Kanzlei mit Schwerpunkt auf Einwanderungsrecht werden die H-1B-Anträge schon seit zwei bis drei Jahren schärfer geprüft.

Keine Angst müssen hingegen die eingestellten Mitarbeiter selbst haben. Die unangekündigten Besuche bei Unternehmen dienen laut USCIS nicht dazu, gegen die ausländischen Mitarbeiter strafrechtlich oder verwaltungsrechtlich vorzugehen.