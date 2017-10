Ubuntu 17.10 im Test: Unity ist tot, lange lebe Unity!

Im Frühjahr dieses Jahres hat Mark Shuttleworth, Canonical-Gründer und Mäzen der Linux-Distribution Ubuntu, bekanntgegeben, dass die Entwicklung des Desktops Unity 8 und der damit verbundenen Konvergenz-Idee für eine Smartphone-Oberfläche eingestellt wird. Resultat dieser Ankündigung ist eine Rückkehr zum Gnome-Desktop mit der aktuellen Ubuntu-Version 17.10 alias Artful Aardvark, die am heutigen Donnerstag erscheint und dem Desktop-Team sehr viel Arbeit bereitet hat.

Anzeige

Gnome statt Unity

In den offiziellen Hinweisen heißt es dazu fast schon lapidar: "Der Ubuntu Desktop verwendet GNOME anstelle von Unity". Aus dieser extrem kurzen Notiz geht nicht hervor, welche Tragweite die Entscheidung von Canonical hat, als Sponsor der Arbeiten die mehr als sieben Jahre währende Entwicklung an dem eigenen Unity in nur wenigen Monaten fast völlig zu beenden. Auch wird dadurch die Bedeutung für die Linux-Desktop-Community nicht deutlich, die damit die von vielen als unnötig empfundene Spaltung überwindet.

Die Anfänge und letztlich die Umsetzung von Unity als Standard-Desktop in Ubuntu sind sehr eng mit der Person Shuttleworth verbunden. Das gilt auch für die Idee der Konvergenz, einer Smartphone-Oberfläche, die dafür angestrebte Implementierung in Qt5 statt GTK sowie die Entscheidung den eigenen Displayserver Mir zu erstellen statt die Community-Entwicklung Wayland zu nutzen.

Umso erstaunlicher ist es, dass eben jener Mark Shuttleworth sein wohl liebstes Projekt beerdigt und dabei wohl die einzig richtige Entscheidung getroffen hat: Die Rückkehr zum Gnome-Desktop und die Verwendung von Wayland, das das veraltete X11-Fenstersystem ablöst.

Unity-Look ohne Unity

Und tatsächlich ist die Rückkehr zum Code der Upstream-Community von Gnome zumindest aus technischer Sicht weitgehend umgesetzt. So wird das aktuelle Gnome 3.26 als Desktop genutzt, auf unterstützter Hardware, also jener mit freien Grafiktreibern, wird Wayland eingesetzt. Als Display-Manager wird GDM statt wie bisher LightDM genutzt und der Login-Screen läuft auf dem virtuellen Terminal (VT) 1 statt wie bisher üblich auf VT 7.

Doch wie sich auf der Gnome-Entwicklerkonferenz Guadec in diesem Sommer bereits gezeigt hat, passt das Ubuntu-Desktop-Team den Gnome-Code an einigen Stellen an und setzt ein eigenes Theme um. Damit bleiben einerseits das orange-lila-braune Aussehen als Markenzeichen der Desktop-Distribution erhalten und andererseits auch einige optische Merkmale des Unity-Desktops.























Am auffälligsten ist hier das Dock am linken Bildschirmrand, das anders als beim Gnome-Upstream in Ubuntu dauerhaft sichtbar ist und so zusammen mit der Farbgebung und einigen weiteren Designentscheidungen klar an Unity erinnert. Das soll wohl dazu führen, dass die Unity-Nutzer von dem Wechsel auf Gnome nicht allzu sehr überfordert werden.

All jene, die lieber einen unveränderten Gnome-Desktop nutzen wollen, können diesen leicht nachinstallieren. Zusätzlich kann auch auf die Ubuntu-typische Farbgebung verzichtet und Gnome unverändert in Blau-Schwarz genutzt werden. Und für die Nutzer, die Unity so liebgewonnen haben, dass sie nicht auf den alten Desktop verzichten wollen oder können, steht dieser ebenfalls noch über die Paketquellen bereit.

Diese Auswahl an verschiedenen Desktops und Anzeigetechniken (X11, Wayland) macht einen schnellen Vergleich möglich, zeigt große wie kleine Änderungen oft sehr deutlich und fördert auch die eine oder andere Irritation zutage.