Ubisoft: Far Cry 5 bietet Kampf gegen Sekte in und über Montana

In einer abgeschlossenen Ecke der USA als Juniorsheriff gegen eine irre Sekte: Das ist das Szenario von Far Cry 5 . Spieler sollen auf dem Boden antreten, sich aber auch in Luftkämpfen mit Flugzeugen beweisen müssen.

Auf den Weiden grasen Büffel, in den Wäldchen huschen Wildtiere herum, und in der Kirche bedroht ein irrer Prediger die Anwohner mit dem Tod: So in etwa müssen wir uns das Szenario von Far Cry 5 vorstellen, das Ubisoft am 27. Februar 2018 für Window-PC, Xbox One und Playstation 4 veröffentlichen möchte. Schauplatz ist ein fiktiver Landstrich namens Hope County im real existierenden Bundesstaat Monata, der im Nordwesten der USA an der Grenze zu Kanada liegt. Es ist übrigens das erste Far Cry, das in den USA angesiedelt ist.

Der Spieler übernimmt die Rolle eines Juniorsheriffs, der im Solomodus oder zu zweit im Koop gegen eine Sekte namens The Project at Eden's Gate antritt. Belagert und abgeschnitten vom Rest der Welt, muss er sich mit den Bewohnern von Hope County zusammenschließen, um gemeinsam den Widerstand zu organisieren.

Wie aus den früheren Serienteilen von Far Cry gewohnt, ist die Welt mehr oder weniger frei zugänglich. Während man die Mitglieder des Kults aufspürt und in den Feldern, Wäldern und Bergen nach Ressourcen sucht, kann man sich hinter das Steuer von Muscle Cars, Big Rigs, Geländewagen und Booten setzen. Spieler sollen sogar in Flugzeuge steigen und Kultanhänger in Luftkämpfe verwickeln können.

















Neben Gewehren und Granaten gibt es auch Nahkampfwaffen, darunter einen Vorschlaghammer und Baseballschläger. Um gegen Eden's Gate zu bestehen, soll der Spieler außerdem bewaffnete Helfer aus einer großen Auswahl an Charakteren anheuern können. Und sogar Tiere kämpfen wieder für ihn: Spezialisierte Vierbeiner wie Pumas oder Bären unterstützen den Spieler in seinem Spielstil, je nachdem, ob er eine Situation im Verborgenen lösen möchte oder auf eine offene Konfrontation setzt.

Far Cry 5 wird wieder einen Karteneditor bieten, um zusätzliche Schauplätze zu erstellen und darin zu spielen. Der Editor soll nach Auskunft von Ubisoft neue Funktionen enthalten - welche genau, will der Publisher mit weiteren Informationen erst später bekanntgeben.