Tolino Epos: Wasserdichter E-Book-Reader mit 7,8-Zoll-Display

Die Tolino -Allianz hat einen neuen Oberklasse- E-Book-Reader vorgestellt. Der Epos steckt in einem wasserdichten Gehäuse und hat ein großes 7,8-Zoll-Display. Damit soll sich das Gerät vor allem zum Lesen von Comics und Magazinen eignen.

Bei den Tolino-E-Book-Readern gibt es mehr Auswahl: Es gibt ein neues Oberklasse-Modell. Der Epos hat ein besonders großes Display und steckt in einem wasserdichten Gehäuse. Mit einer Displaygröße von 7,8 Zoll ist der E-Book-Reader ungewöhnlich groß. Er eifert damit dem Aura One von Kobos nach, einem ähnlich ausgestatteten E-Book-Reader: Auch er hat ein 7,8-Zoll-Display in einem wasserdichten Gehäuse.

Anfang des Jahres wurde Kobo von der Tolino-Allianz übernommen und die technische Ausstattung offenbart starke Ähnlichkeiten mit dem Aura One. Auch das Tolino-Modell hat ein mattes Display mit einer Auflösung von 300 dpi, Schriften sollten entsprechend scharf dargestellt werden. Das Carta-Display hat eine zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung bei schwachem Umgebungslicht.

Schwerer als Kobo-Reader

Die Farbtemperatur der Displaybeleuchtung kann sich automatisch anpassen. Morgens gibt es kaltweißes Licht, abends dann warmweißes Licht. Das soll den Biorhythmus besser unterstützen.

Bei Maßen von 209 x 140 x 8,2 mm wiegt Epos 260 Gramm. Es ist damit etwas schwerer als das Kobo-Modell und auch etwas dicker. Der Aura One wiegt 230 Gramm und ist 6,9 mm dünn. Beide Geräte nehmen entsprechend viel Platz in der Tasche in Anspruch, aber das ist der Tribut, den ein großes Display fordert. Für E-Books stehen 8 GByte Speicher zur Verfügung, wovon 6 GByte nutzbar sein sollen. Einen Steckplatz für Speicherkarten gibt es nicht. Der E-Book-Reader kann ePub-Formate mit und ohne DRM, PDFs und Text-Dateien anzeigen.

Vergleichsweise kleiner Akku

Das Gehäuse des Epos ist wasserdicht, so kann das Gerät auch in der Wanne benutzt werden. Bis zu 30 Minuten darf sich das Gerät in einer Wassertiefe von einem halben Meter befinden, ohne dass es Schaden nimmt. Mit nassen Fingern wird die Bedienung des Touchscreens aber wohl nicht möglich sein.

Leider übernimmt das Tolino-Gerät einen der Hauptkritikpunkte am Aura One: Auch der Kobo-Reader hat einen Akku mit einer Kapazität von 1.200 mAh. Bei intensiver Nutzung fällt die Akkulaufzeit entsprechend kurz aus. Das dürfte beim Epos-Reader ebenfalls der Fall sein, auch hier ist ein 1.200-mAh-Akku eingebaut. Der Hersteller verspricht bis zu vier Wochen Akkulaufzeit, sagt aber nicht, unter welchen Bedingungen diese Laufzeit erreicht wird.

Der Tolino Epos kostet 250 Euro und erscheint am 27. Oktober 2017. Wer den E-Book-Reader etwa bei Hugendubel, Thalia oder Weltbild vorbestellt, bekommt ihn bis zum 26. Oktober 2017 mit einem Preisnachlass von 20 Euro für 230 Euro.