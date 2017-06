T-Mobile : Telekom plant Milliardenübernahme in den USA

T-Mobile-Hauptsitz in Bellevue (Bild: T-Mobile US)

Die Telekom will ihre sehr erfolgreiche Tochter T-Mobile US mit Sprint zusammenlegen und so einen neuen führenden Mobilfunkbetreiber schaffen. Die Kontrolle des Gesamtunternehmens bleibt in Deutschland.