Streaming: Amazon schließt seinen Videoverleih Lovefilm

Amazon Deutschlands schließt seinen Verleih von DVDs und Blu-rays bei Lovefilm zum 31. Oktober 2017. Das hat Golem.de aus informierten Kreisen erfahren. Das Unternehmen hat dies auf Anfrage nicht kommentiert.

In der Lokalpresse war schon vor fast zwei Monaten über die Schließung berichtet worden. Laut Elmshorner Nachrichten wird der Standort Elmshorn geschlossen. Von dort aus wurden die Datenträger versandt. Mehr als 50 Beschäftigte sind betroffen. Die lokale Amazon-Belegschaft wurde bereits über die Schließungspläne informiert.

Lovefilm: Auch Großbritannien betroffen

"Mit dieser Entscheidung hat niemand gerechnet. Amazon ist gnadenlos. Unter den Mitarbeitern herrschen blanke Panik und Angst", sagte Nora Münstermann von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Elmshorner Nachrichten. "Amazon wird sich aus dem DVD-Verleihgeschäft zurückziehen", sagte Münstermann. Auch der Standort in Großbritannien sei betroffen.

Doch das Geschäft mit dem Postverleih von Filmen und Serien auf DVDs und Blu-rays ist damit nicht tot. Videobuster-Geschäftsführer Radek Wagner sagte Golem.de: "Wir sehen anhand unserer eigenen Kunden, dass es weiterhin einen großen Bedarf an DVD und Blu-ray gibt. Die Gründe hierfür sind vielfältig, wie zum Beispiel beste Bild- und Tonqualität, größte Filmauswahl und nicht zuletzt ein über Jahre gelerntes, einfaches Bedienkonzept. Videobuster.de freut sich, auch die ehemaligen Lovefilm-Kunden im DVD- und Blu-ray-Verleih begrüßen und beliefern zu dürfen."

Amazon wollte trotz Streaming an seinem Geschäft mit dem Verleih von Filmen auf DVD und Blu-ray festhalten. Das hatte Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Instant Video Germany, Golem.de im Sommer 2015 in Köln gesagt. "Lovefilm hat eine sehr treue Nutzerschaft, und wir haben viele aktuelle Titel. Wir werden wegen Streaming vielleicht in einigen Jahren nicht mehr so hohe Wachstumsraten haben, aber das Geschäft betreiben wir weiter."