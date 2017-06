Steam Direct : Valve will von Entwicklern 100 US-Dollar pro Spiel verlangen

Steam Direct benötigt eine Einstellgebühr je Titel. (Bild: Valve)

Steam Direct wird für Spieleentwickler jeweils nach Projekt abgerechnet. Wer ein Spiel in das System einbringen will, muss 100 US-Dollar zahlen, was Missbrauch verhindern soll. Ab einem gewissen Umsatz gibt es das Geld von Valve zurück.