Star Wars: Battlefront 2 mit mächtig vielen Helden

Mit einem inzwischen wieder gelöschten Beitrag auf Twitter hat Electronic Arts aus Versehen oder absichtlich den ersten Trailer zu Star Wars Battlefront 2 online gestellt. Rund um das Video lässt sich wunderbar spekulieren: Die Szenen deuten an, dass Kampagne und Szenario kurz nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielen, aber auch die Basis der First Order aus Die Rückkehr der Macht ist kurz zu sehen. Neben Rey sind auch Darth Maul, Yoda und Kylo Ren dabei.

Eine mutmaßliche Pilotin in Kampfanzug kurz nach dem Start könnte die Hauptfigur der Kampagne sein. Auch das Artwork am Ende des Videos zeigt in der Mitte einen Piloten oder eben eine Pilotin, allerdings mit Maske. Überhaupt ist der Trailer relativ weltraumlastig, was auf Ausflüge ins All hindeutet.

Mit offiziellen Informationen ist in den nächsten Tagen zu rechnen, dann findet nämlich in Orlando (Florida) die Star Wars Celebration statt. Eine bessere Gelegenheit für eine Präsentation als diese Sternenkrieger-Messe gibt es auf absehbare Zeit eigentlich nicht.

Star Wars Battlefront 2 entsteht wie der Vorgänger bei Dice in Stockholm. Das Spiel basiert auf der Engine Frostbite 3, das Ingame-Material im Trailer wurde auf der Playstation 4 aufgenommen - das deutet auf einen Exklusivdeal hin, also Inhalte vorab. Das Actionspiel dürfte noch vor Jahresende 2017 auf den Markt kommen, Vorbesteller erhalten ein Extra namens The Last Jedi Heroes. Was das ist, darüber lässt sich derzeit nur "mächtig" spekulieren.