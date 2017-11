Star Wars Battlefront 2 im Test: Filmreife Sternenkrieger

Wir erfahren leider nichts über die Kindheit von Iden Versio. Hatte sie Poster von Darth Vader in ihrem Mädchenzimmer hängen, ist sie nachts mit einem Plüsch-Stormtrooper unterm Arm eingeschlafen? Könnte sein - ihr Vater ist schließlich ein hochrangiger Admiral in Diensten des Imperators. Wir lernen Iden Versio erst als junge Frau in der Kampagne von Star Wars Battlefront 2 kennen. Da kämpft sie im Rang eines Commander als Anführerin der Elitetruppe Inferno Squad gegen die Rebellion.

Anzeige

Commander Versio ist ziemlich gut in dem, was sie tut. Das erfahren wir spätestens in der Zwischensequenz am Ende des ersten Einsatzes, in dem wir sie durch Gefechte an Bord eines Schiffs der Widerstandskämpfer gesteuert haben. Allerdings hat Iden nicht nur Mut und eine große Portion Kampfeswillen mit dem dazugehörigen Können, sondern auch das Herz am richtigen Fleck. Das merken wir spätestens beim Anblick ihrer Gesichtszüge, als sie von Endor aus die Explosion des Todessterns mit ungläubigen Staunen verfolgt - und vielleicht einer Spur von Zweifeln am Imperium?

Wie auch immer: Viel mehr wollen wir an dieser Stelle nicht über den Verlauf der rund sieben Stunden langen Kampagne verraten. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, die tatsächlich fast filmreife Handlung zu verfolgen - die übrigens Kanon ist, also offizieller Teil der Geschichte von Star Wars. Battlefront 2 erzählt die Story mit vielen hervorragend gemachten Zwischensequenzen, es gibt gelungene Überraschungen und das ein oder andere Widersehen mit alten Bekannten aus den Filmen.

Die eigentliche Action der Kampagne bietet dann leider weniger Überraschungen: Die Feuergefechte sind kurzweilig - vor allem, weil die Grafik auf Basis von Frostbite 3 Umgebungen wie Endor sowie unbekanntere Planten wie Pillo und Fondor sowie das ein oder andere Raumschiff durchgehend gut, stellenweise spektakulär aussehen lässt, den Wald von Endor würden wir liebend gerne auf eigene Faust erkunden können. Stattdessen folgen wir sehr linearen Wegen, größte Überraschung im Spiel selbst ist ein AT-ST - was wohl keinen Sternenkrieger mehr aus den Sandaletten haut.



































Im mittleren der drei jederzeit wechselbaren Schwierigkeitsgrade ist das Ganze richtig einfach. Das liegt unter anderem daran, dass wir keinerlei Rücksicht auf den Munitionsverbrauch nehmen müssen - unsere Blaster Rifles und die anderen Waffen haben unbegrenzt Kugeln im Lauf. Die Gegner-KI ist nicht der Rede Wert, an vielen Stellen können wir Feinde auf sehr große Distanz und nahezu ohne Gefahr für uns per Visier ausschalten.

Zwischendurch sind wir als Commander Versio immer wieder in längeren Raumschlachten unterwegs, in denen wir etwa im TIE Fighter feindliche X-Wings bekämpfen und am Ausschalten von großen Korvetten oder Ähnlichem beteiligt sind. Uns haben diese Einsätze im All viel Spaß gemacht, aber stellenweise fühlen sie sich etwas überlang und wie ein Mittel zur Streckung der Gesamtspieldauer an.

Auf das Thema Mikrotransaktionen gehen wir noch ein, aber wer Battlefront 2 vor allem wegen des Einzelspielermodus kauft, sollte sich darüber im Klaren sein, dass Star Cards und Credits auch in der Kampagne auftauchen. Wir können nämlich mit den Sammelkarten aus Kisten auch die Fähigkeiten von Versio verbessern und verändern. Beispielsweise können wir auf Kosten der unbegrenzt verfügbaren Thermaldetonatoren eine Karte in den entsprechenden Slot setzen, durch die Iden weniger Schaden durch Explosionen und Toxine nimmt. Wer viele Lootboxen kauft und Glück beim Aufdecken der Karten hat, hat es in der - sowieso nicht sehr fordernden - Kampagne also minimal einfacher.