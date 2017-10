"Sputnik: Piep, piep, kleiner Satellit"

Vor 60 Jahren versetzte die Sowjetunion den Westen in helle Aufregung: Sie hatte zum ersten Mal ein von Menschen konstruiertes Objekt in die Erdumlaufbahn geschossen. Aber den Amerikanern machte dabei nicht nur zu schaffen, dass sie den Wettlauf ins All verloren hatten. Von Werner Pluta

Bochum, Samstag, der 30. September 2017: Kurz nach 13 Uhr verlässt ein mit Helium gefüllter Wetterballon das Gelände der Volkssternwarte. Bis auf 30 Kilometer Höhe steigt er auf, platzt schließlich und kehrt an einem Fallschirm zur Erde zurück. Eine Kugel mit einem Durchmesser von knapp 60 Zentimetern, die unter dem Ballon hängt, symbolisierte den Sputnik 1 - den ersten Satelliten der Welt, den die Sowjetunion am 4. Oktober 1957 ins All schoss. Während seiner mehrstündigen Reise funkte ein Sender ein Signal, das in Mitteleuropa zu empfangen war. Mit dieser Aktion erinnerte die Volkssternwarte an den Beginn des Raumfahrtzeitalters.

Warum gerade Bochum? Hier saß Heinz Kaminski vor 60 Jahren daheim im Vorratskeller vor seinem Kurzwellenempfänger. Damit empfing der ehemalige Marinefunker und Hobbyastronom merkwürdige Signale - mutmaßlich als Erster außerhalb der Sowjetunion. Er zeichnete sie mit einem geliehenen Tonbandgerät auf und machte den Sputnik so im Westen bekannt.

Sputnik flog mit einer Interkontinentalrakete

Am 4. Oktober 1957 um 20:28 Uhr unserer Zeit startete der Satellit, dessen Name auf Deutsch Trabant oder Begleiter bedeutet. Sein Transportvehikel war eine R-7, eine Interkontinentalrakete, die wenige Wochen zuvor, am 21. August, zum ersten Mal geflogen war und die später als Sojus bekanntwurde. An jenem Oktobertag startete die R-7 von einer Rampe in der Kasachischen Sowjetrepublik aus, an einem Ort namens Baikonur.

Der Sputnik war eine Kugel aus einer Aluminiumlegierung mit einem Durchmesser von 58 Zentimetern. Daraus ragten vier Antennen, von denen zwei 2,40 Meter, die anderen beiden 2,90 Meter lang waren. In der Kugel befanden sich Akkus, ein Wärmeregulationssystem sowie die zwei Kurzwellensender, die Signale ausstrahlten, die Kaminiski aufnahm.

Die Ionosphäre bremste den Satelliten

Sputnik umkreiste die Erde auf einer stark elliptischen Bahn, die in einer Höhe zwischen etwa 215 Kilometern und etwa 947 Kilometern über der Erde verlief. Für einen Erdorbit brauchte der Satellit 96 Minuten und 20 Sekunden. Insgesamt umrundete er die Erde 1.440-mal. Dabei bremste die Ionosphäre den Satelliten stärker ab, als die sowjetischen Raumfahrtwissenschaftler vorhergesehen hatten, so dass er nach 92 Tagen, am 4. Januar 1958, in der Erdatmosphäre verglühte.

314,5 Sekunden nach dem Start begannen die beiden Sender auf den Frequenzen von 20,005 und 40,002 MHz, ihr berühmtes Signal auszustrahlen. Zwei Wochen lang sendeten sie ihre Piep-Signale, aus denen die Wissenschaftler in der Sowjetunion Rückschlüsse auf die Temperatur und den Druck an Bord ziehen konnten. Außerdem lieferte die Analyse der Signale neue Erkenntnisse über die Ionosphäre.

Damit war klar: Die USA hatten den Wettlauf in den Weltraum verloren. Die Sowjets waren zuerst oben.