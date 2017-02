Sony: PS4 speichert bald Spiele auf externen Festplatten

Mit dem Update auf Firmware 4.50 wird die Playstation 4 in der Lage sein, bis zu 8 TByte an Spielen auf externe Festplatten auszulagern - sofern diese HDD über USB 3.0 angeschlossen ist. Der Zugriff auf die Programme soll wie gehabt direkt vom Menü der PS4 möglich sein, so Sony in seinem Blog.

Interessant klingt auch eine weitere geplante Neuerung: Besitzer der Playstation VR sollen auf dem Headset künftig Filme von 3D-Blu-ray anschauen können, und zwar in stereoskopischem 3D - also mit räumlicher Tiefe. Wie man sich das genau vorstellen muss, verrät Sony noch nicht. Vermutlich werden die Filme auf eine virtuelle Leinwand geworfen.

Nett: Wer mag, soll mit Firmware 4.50 beispielsweise auf Basis selbst aufgenommener Screenshots ein Wallpaper für den Desktop seiner Playstation 4 einrichten können. Weitere Verbesserungen soll es bei dem Schnellmenü und der Anbindung an Facebook geben.

Sony hat noch nicht verraten, wann Firmware 4.50 erscheint. Normalerweise vergeht zwischen solchen Ankündigungen und der Veröffentlichung nicht allzu viel Zeit.