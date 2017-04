Sony A9: Bei dieser Vollformatkamera geht es nur um Geschwindigkeit

Die Sony A9 ist eine Vollformatkamera, deren mehrschichtiger CMOS-Sensor (35,6 x 23,8 mm) 24,2 Megapixel aufnimmt und Filme mit 4K drehen kann. Der beeindruckendste Wert ist jedoch die Serienbildgeschwindigkeit. Die A9 kann bei voller Auflösung mit 20 Bildern pro Sekunde arbeiten und bis zu 241 Rohdatenbilder zwischenspeichern, bis die Geschwindigkeit reduziert wird.

Auf dem Sensor befinden sich 693 Phasendetektionspunkte für den Autofokus, dessen Werte 60 Mal pro Sekunde neu berechnet werden können. Der Sensor arbeitet im ISO-Bereich von 50 bis 204.800.

Der Sucher ist bei Sonys Kameras anders als bei einer klassischen DSLR nur elektronisch. Bei der A9 setzt Sony keinen Schwingspiegel ein. Das Sucherbild wird wie bei einer Systemkamera rein elektronisch angezeigt. Ein Großteil des einfallenden Lichtes, das auf den fest montierten Spiegel fällt, scheint durch ihn hindurch auf den dahinter liegenden Sensor. Der Spiegel wird auch dazu benutzt, das Licht zum klassischen Autofokusmodul zu leiten. Mit 3,69 Millionen Bildpunkten bietet der OLED-Sucher eine sehr hohe Auflösung. Auch während der Serienbildaufnahme mit 20 Bildern pro Sekunde wird er nicht ausgeschaltet - nicht einmal während der Belichtung. Auf der Rückseite befindet sich zudem ein 3 Zoll (7,62 cm) großes Display mit Touchscreen (1,44 Millionen Bildpunkte), der wie bei der A6500 eine Fokussierung per Fingerzeig ermöglicht.











Die A9 arbeitet mit einer fünfachsigen Bildstabilisierung des Sensors und ist mit einem Ethernet-Port für Studiofotografen ausgerüstet. Das Kameragehäuse bietet Platz für zwei SD-Speicherkarten des Typs ​​UHS-II. Auch USB 2.0 sowie 802.11b/g/n, NFC und Bluetooth sind vorhanden.

Im Videobereich will Sony mit der A9 ebenfalls punkten. Die Kamera nimmt Videos in 4K auf, allerdings liest sie den gesamten Vollbildsensor aus, woraus eigentlich Aufnahmen in 6K entstehen, die auf 4K umgerechnet werden. Zudem lassen sich 1080p-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde bei aktiviertem Autofokus drehen.

Die A9 misst 127 x 96 x 63 mm und wiegt 674 Gramm. Sie soll in Europa ab Juni 2017 für rund 5.300 Euro erhältlich sein. Sony hat parallel mit dem G Master 100-400mm f / 4.5-5.6 auch ein neues Teleobjektiv vorgestellt, das im Juli 2017 für rund 2.900 Euro auf den Markt kommen soll.