SNES Classic Mini: Nintendo produziert zweite Retrokonsole in höherer Stückzahl

Nintendo hat für die Mini-Version des Super Nintendo Entertainment Systems (SNES) eine "deutlich höhere" Produktionsmenge angekündigt als bei seiner ersten Retrokonsole NES Classic Mini. Das kleine NES war im November 2016 auf den Markt gekommen und seither mehr oder weniger immer ausverkauft - das hat zu hohen Schwarzmarktpreisen geführt. Wie viel mehr Geräte vom SNES als vom NES hergestellt werden, hat Nintendo nicht gesagt.

Gegenüber dem US-Magazin Gamespot.com hat der Hersteller allerdings hinzugefügt, dass die kommende Retrokonsole nach aktueller Planung nur bis Ende 2017 ausgeliefert werden soll. Was danach passiert - ob es also weitere Geräte geben wird - ist unklar, aber wahrscheinlich ist es nicht. Nintendo dürfte mit dieser Ankündigung auch den Hype um das Gerät anheizen wollen, das nicht nur für Sammler interessant ist, sondern sich generell bestens als Geschenk etwa zu Weihnachten eignet.

Der Preis für das SNES Classic Mini dürfte hierzulande bei rund 80 Euro liegen; in den USA wird es rund 80 US-Dollar (ohne Mehrwertsteuer) kosten. Nintendo nennt schon seit einigen Jahren in Europa keine Preise mehr, sondern überlässt dies dem Handel. Der hat die kleine Daddelkiste inzwischen zum Teil in seine Onlinekataloge eingepflegt, Vorbestellungen sind aber noch nicht möglich.

Weihnachtsgeschäft für Schwarzhändler?

Sobald es losgeht, dürfte der Ansturm allerdings stark ausfallen - allein schon, weil zumindest zu Beginn Spekulanten so viele SNES Classic Minis wie möglich kaufen dürften. Ob diese Personen dann wegen der angesprochenen höheren geplanten Auslieferungsmenge den erhofften Reibach machen, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Inzwischen gibt es im Netz bereits Spekulationen darüber, welche hauseigene Konsole Nintendo wohl im kommenden Jahr als Mini auf den Markt bringen wird. Die meisten Fans sind überzeugt, dass es die N64 sein wird, die in Japan ab Mitte 1995 und in Deutschland ab März 1997 erhältlich gewesen ist.

Die SNES Classic Mini soll am 29. September 2017 auf den Markt kommen. Im Lieferumfang befinden sich ein HDMI-Kabel, ein USB-Ladekabel sowie zwei Super-NES-Classic-Controller mit Kabelanschluss. Auf dem Gerät sind 21 Games installiert, die meisten davon gelten als Klassiker, etwa The Legend of Zelda: A Link to the Past und Super Mario Kart. Eine Installationsmöglichkeit für weitere Spiele ist nicht vorgesehen.