Snail Games: Dark and Light stürmt Steam

Nur an Playerunknown's Battlegrounds hat es Dark and Light noch nicht vorbei geschafft: Das Fantasy-Actionspiel von Snail Games ist derzeit im Early Access auf Steam mit ähnlichen Rezepten wie zuvor Day Z und vor allem Ark Survival Evolved erfolgreich.

Eine offene Welt, Action mit ordentlicher Grafik und vielen Freiheiten für Spieler: Dieses Rezept scheint nach Day Z, Ark Survival Evolved und Playerunknown's Battlegrounds nun auch wieder bei Dark and Light zu funktionieren. Das Actionspiel von der US-Niederlassung des chinesischen Entwicklers und Publishers Snail Games hat nur einen Tag nach Veröffentlichung im Early Access auf Steam den zweiten Platz der Verkaufscharts erreicht - lediglich Playerunknown's Battlegrounds war dann doch nicht zu schlagen.

Inhaltlich erinnert Dark and Light vor allem an Ark - mit einem großen Unterschied: Spieler können keine Dinosaurier zähmen, sondern Fantasywesen wie Greife oder Drachen. Der Name des Spiels deutet eine weitere Besonderheit an: Bei Tageslicht (Light) ist die Welt relativ friedlich und sicher, aber nach Anbruch der Dämmerung (Dark) verhalten sich Tiere und andere Bewohner der abwechslungsreichen Welt spürbar aggressiver.

Wem übrigens der Titel Dark and Light bekannt vorkommt: Unter diesem Namen gab es unter Beteiligung von Snail Games schon einmal ein nur mittelprächtiges MMORPG, das aber bereits 2008 nach kurzer Laufzeit eingestellt wurde. Das neue Spiel greift zwar einige Elemente daraus auf, ist im Grunde aber eine Neuentwicklung auf Basis der Unreal Engine 4.

Die Nutzerrezensionen auf Steam sind derzeit überwiegend negativ. Für Verärgerung sorgen vor allem viele Bugs, fehlende Beschreibungen und Einstiegshilfen sowie immer wieder längere Aussetzer und Abstürze - Probleme, die durch Updates lösbar sein sollten. Gelobt werden die Grafik sowie das Fantasy-Setting und durchaus auch die Parallelen zu Ark Survival Evolved, was etwa den Umgang mit Inventar und Crafting angeht.

Ganz zufällig sind die Ähnlichkeiten zwischen den Spielen übrigens nicht: Die beiden Entwicklerstudios arbeiten schon länger zusammen, unter anderem an Ark Park. Der VR-Ableger (Rift, HTC, PS VR) von Survival Evolved entsteht primär bei Snail Games, das eigentliche Ark-Studio Wildcard ist nur indirekt beteiligt.