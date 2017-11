Smartwatch : Displayfehler bei Apple Watch 3 entdeckt

Manche Apple Watch Series 3 haben Displayfehler. (Bild: Apple)

Einige Exemplare der Apple Watch Series 3 weisen einen kleinen Displayfehler in Form von einzelnen schwarzen Streifen am Rand auf, die aber gar nicht so leicht zu erkennen sind. Apple tauscht kostenlos aus.