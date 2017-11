Smartphone-Kameras im Test: Die beste Kamera ist die, die man dabeihat

Smartphones haben mittlerweile häufig sehr gute Kameras verbaut - daran gibt es keinen Zweifel. Nicht erst seit diesem Jahr ersetzen Smartphones preiswerte Kompaktkameras problemlos; mit dem wachsenden Aufkommen der Dual-Kameras seit Ende des Jahres 2016 versuchen die Hersteller zudem verstärkt, auch Funktionen teurerer Spiegelreflexkameras zu imitieren.

Ein Smartphone ersetzt keine Spiegelreflexkamera, so viel sei bereits am Anfang dieses Tests gesagt. Das sollen sie aber auch nicht - vielmehr dürfte es den meisten Smartphone-Nutzern darum gehen, eine möglichst hochwertige "Immer-dabei"-Kamera zu besitzen, die notfalls auch mal ein schönes Porträt mit unscharfem Hintergrund machen kann - wie man es eben auch mit einer viel größeren "richtigen" Kamera macht.











































































Die meisten der jüngsten Topsmartphones haben in unseren Tests sehr gut abgeschnitten, was die Kamera betrifft. Wir wollen es aber genau wissen: Welches Gerät ist das beste? Um das herauszufinden, haben wir Apples iPhone 8 Plus, Googles Pixel 2 XL, Huaweis Mate 10 Pro und Samsungs Galaxy Note 8 in verschiedenen Aufnahmesituationen miteinander verglichen.

Dazu zählen neben Tageslichtaufnahmen auch Kunstlichtszenarien, Low-Light-Situationen, Porträts, Video- und Zeitlupenaufnahmen sowie Blitzlichtfotos. Betrachtet haben wir im Test nur die Hauptkameras, die Frontkameras für Selbstporträts haben wir uns aufgrund ihres beschränkten Nutzungsumfangs nicht angeschaut. Am Ende des Artikels gibt es einen Link zu unbearbeiteten Dateien aus den jeweiligen Smartphones.

Erster Eindruck bei Tageslichtaufnahmen

Zur von den einzelnen Herstellern verwendeten Technik finden sich in den Gerätetests genügend Informationen - Details dazu können wir uns an dieser Stelle also sparen und direkt in den Bildvergleich gehen. Angefangen haben wir mit dem naheliegendsten Aufnahmeszenario: Tageslichtaufnahmen.

Bei allen vier Smartphones stimmt der Weißabgleich bei Aufnahmen, die wir draußen am Tage anfertigen. Auch die Belichtung stimmt, das Mate 10 Pro hat allerdings stellenweise eine geringere Bilddynamik, sprich dunkle Bereiche saufen eher ab als bei den anderen drei Geräten. Der Grund ist einfach erklärt: Huawei hat bis heute bei seinen Topsmartphones keine Auto-HDR-Funktion eingebaut. Dummerweise wird diese auch nicht durch die eingebaute KI aktiviert.

Der Auto-HDR-Modus sorgt beim Pixel 2 XL, iPhone 8 Plus und Galaxy Note 8 dafür, dass die verschiedenen Helligkeiten angeglichen werden und das Bild so besser belichtet wird. Beim Mate 10 Pro müssen wir HDR manuell aktivieren - vergessen wir das, sehen unsere Bilder in entsprechenden Situationen schlechter aus. In Aufnahmesituationen ohne große Lichtunterschiede fällt das Dynamikproblem allerdings nicht auf: Dann sind auch die Bilder des Mate 10 Pro gut belichtet.