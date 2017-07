Shipito : Mit wenigen Mausklicks zur US-Postadresse

Eines der Lagerhäuser von Shipito (Bild: Shipito)

Trotz allem per Onlinehandel direkt in den USA kaufen? Wir haben es ausprobiert und hatten als Ausländer schnell eine funktionierende Adresse in Nevada. Doch die Paketboten in Deutschland machten uns Probleme.

Von Achim Sawall