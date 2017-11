Sega: Valkyria Chronicles 4 setzt erneut auf Kitsch im Krieg

Ein japanisches Strategie- und Rollenspiel mit kulleräugigen Teens in Europa: Valkyria Chronicles 4 schickt sich an, den Zweiten Weltkrieg einmal mehr hemmungslos als Schmonzette zu inszenieren.

Panzer in sonnenüberfluteten Blumenwiesen, kulleräugige Scharfschützen und viel Heldenepos: Mit Valkyria Chronicles 4 will Sega wohl erneut auf die Erfolgsformel des 2008 veröffentlichten Serienerstlings setzen. Der hatte eine jugendliche Heldentruppe in ein deutlich an den Zweiten Weltkrieg in Europa erinnerndes Szenario geschickt - unter anderem hatte ein Panzer namens Edelweiß eine tragende Rolle.

Anzeige

Valkyria Chronicles 4 spielt laut dem offiziellen Ankündigungstrailer im Second Europan War - also in einer Art Paralleluniversum, in dem Spieler als Mitglieder der Föderation gegen die Soldaten der bösen imperialen Armee kämpfen. Ein wesentlicher Teil der Handlung ist wohl ein besonders strenger Winter, der für allerlei Erschwernisse sorgt. Erneut soll das rundenbasierte, an Strategiespiele angelehnte Kampfsystem namens Blitz aus dem Serienerstling zum Einsatz kommen - mit Verbesserungen und neuen Ideen angereichert.

Das Spiel entsteht direkt bei Sega. In Japan soll Valkyria Chronicles 4 am 21. März 2018 für Playstation 4 und Nintendo Switch auf den Markt kommen. Auch hierzulande erscheint der Titel nach aktueller Planung wohl Anfang kommenden Jahres, einen konkreten Termin nennt der Hersteller aber noch nicht; im Westen soll Valkyria Chronicles 4 auch in einer Version für die Xbox One erhältlich sein.

Ungeachtet des schrägen Szenarios und einiger Schwächen hatte Valkyria Chronicles (Test auf Golem.de) mit seiner frechen Mischung und mit viel spielerischem Schwung eine relativ große Anhängerschaft erobert; seit 2014 gibt es auf Steam eine Umsetzung für Windows-PC.

Serienteil 3 und 4 sind nur für die Playstation Portable erhältlich. Anfang 2017 erschien ein nicht von Sega selbst produzierter Ableger namens Valkyria Revolution auf den Markt, der aber auch bei Fans der Serie nicht allzu gut ankam.