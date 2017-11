Security: Malware mit legitimen Zertifikaten weit verbreitet

Nicht nur gefälschte digitale Unterschriften sind eine Gefahr, vielmehr scheint der Missbrauch legitimer Zertifikate weiter verbreitet als angenommen. Zu diesem Schluss kommt eine umfassende Untersuchung durch Forscher an der University of Maryland, die auf der ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS) im texanischen Dallas vorgestellt wurde. Sie fanden heraus, das 189 Malware-Proben legitime Zertifikate enthielten und damit beispielsweise Windows User Account Control bei der Installation aushebeln können.

Anzeige

Nebenbei ergaben die Forschungen, dass Stuxnet weitaus früher im Umlauf war als bisher bekannt. Stuxnet gilt als einer der ersten Trojaner, der mit gestohlenen validen Windows-Treiber-Zertifikaten unterschrieben war. Bekannt wurde Stuxnet im Jahr 2010, die von Jmicron und Realtek entwendeten Zertifikate stammen aus dem Jahr 2003. Auch der Trojaner Duqu 2.0 nutzte gestohlene Zertifikate von Foxconn für die Installation seiner Treiber.

Mangelnde Transparenz

Anders als bei Zertifikaten, die Webseiten legitimieren, gibt es für die digitalen Unterschriften für Software keine zentrale Datenbank, die durchforstet werden kann. Das machte den Forschern die Arbeit für ihre aktuelle Untersuchung schwer und unterstreicht deren Bedeutsamkeit. Besonders verbreitet sind demnach einmalige Zertifikate, die bereits für die Legitimierung anderer Software verwendet wurden. Offenbar haben deren Besitzer die Kontrolle über ihre privaten Schlüssel verloren, oftmals ohne es zu bemerken.

Ein etwas kleinerer Prozentsatz missbrauchter Zertifikate geht auf die Fahrlässigkeit der Aussteller zurück, die offenbar nicht genügend Sorgfalt bei der Verifizierung des Antragstellers haben walten lassen. Einige Zertifikate wurden auf den Namen großer Unternehmen nach einem Identitätsdiebstahl ausgestellt.

Um die Auswirkungen des Zertifikatsmissbrauchs zu unterstreichen, untersuchten die Forscher auch, welche Sicherheitssoftware sich nicht nur durch legitime, sondern auch durch nachweislich illegitime Zertifikate austricksen ließ. Keines der AV-Programme erkannte sämtliche von den Forschern präparierte Malware-Proben. Die Forscher führen dieses Ergebnis unter anderem auf eine unzureichende Implementierung von Microsofts Authenticode-Spezifizierung zurück.