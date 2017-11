Security: Hackern gelingt Vollzugriff auf Intel ME per USB

Sicherheitsforscher, die Intels Management Engine (ME) seit mehr als einem Jahr analysieren, melden nun: "Game over!" für Intel. Die Forscher haben vollen Debug-Zugriff auf die ME über eine spezielle USB-Schnittstelle.

Hackern gelingt Vollzugriff auf Intel ME per USB

Seit rund einem Jahr sorgen die Forscher des Sicherheitsunternehmens Positive Technologies mit ihrem Reverse Engineering der Intel Management Engine (ME) für Aufsehen. Zuletzt gelang den Forschern, unsignierten Code auf der ME auszuführen. Details dazu sollen auf den Black Hat Europe Anfang Dezember vorgestellt werden. Der an diesen Arbeiten beteiligte Maxim Goryachy meldet nun auf Twitter: "Game Over!", denn dem Team ist es offenbar gelungen, Vollzugriff auf die ME zu erlangen.

Der noch recht kurzen Ankündigung zufolge haben die Forscher einen Zugriff auf die Funktionen der ME per JTAG. Letzteres ist eine standardisierte Methode, um Hardware und beliebige integrierte Schaltkreise im laufenden Betrieb zu debuggen und damit auch deren Funktionsweise zu verändern. Für diesen JTAG-Zugriff nutzt das Team außerdem wohl das USB Direct Connect Interface (DCI) von Intel.

Das DCI ist vor allem für die Hersteller von Embedded-Systemen mit Intel-Chips gedacht und wird für einen vergleichsweise einfachen Debug-Zugriff auf die Hardware genutzt. So kann damit das laufende UEFI sowie die Hardware wie CPU oder auch der sogenannte Platform Controller Hub (PCH) der unterstützten Geräte leicht per USB-3.0-Kabel analysiert werden. Die Überprüfung der eigentlich besonders geschützten ME und vor allem auch der vollständige Programmierzugriff per JTAG sind dabei aber wohl nicht vorgesehen.

Für Geräte, die trotz expliziter Warnung von Intel DCI aktiviert haben, lässt sich aus den Erkenntnissen ein extrem tiefgreifender Angriff konstruieren. Die Sicherheitsforscher haben bereits einige dieser Geräte ausfindig machen können. Nutzer oder das verwendete Betriebssystem haben keinerlei Möglichkeit, diesen Angriff zu erkennen oder zu vermeiden. Da die ME selbst vollen Zugriff auf RAM und CPU hat, können damit etwa Passwörter oder private Schlüssel ausgelesen und übernommen werden.

ME gefährdet eventuell Sicherheit

Das Team von Positive Technologies hat zudem in diesem Jahr auch herausgefunden, dass das System offenbar von Minix abgeleitet ist, wofür sich Minix-Erfinder Andrew S. Tanenbaum sogar bei Intel bedankt hat. In einem Nachtrag schreibt Tanenbaum aber auch: "Viele Leute, einschließlich mir, mögen die Idee einer allmächtigen Management Engine überhaupt nicht, da es eine mögliche Sicherheitslücke und überhaupt auch eine gefährliche Idee ist."

Googles Coreboot-Entwickler arbeiten deshalb mit Kollegen von Cisco und anderen Unternehmen daran, die Intel ME sowie andere proprietäre Firmware-Bestandteile möglichst weitgehend unschädlich zu machen und falls möglich durch freie Software zu ersetzen. Der Hersteller Purism vertreibt mit seinen Librem-Laptops zudem Geräte, auf denen die ME vollständig abgeschaltet ist. Die Möglichkeit die ME abzuschalten, haben ebenfalls die Forscher von Positive Technologies in diesem Jahr entdeckt.