Schatten des Krieges: Gold in Mittelerde kostet ab 5 Euro

In der Testphase von Mittelerde - Schatten (Test auf Golem.de) des Krieges war der Markt noch nicht freigeschaltet. Nach der Veröffentlichung des Titels am 10. Oktober 2017 konnte Golem.de nun einen Blick auf die Preise für die Schatzkisten werfen. Wer in der Kampagne echtes Geld ausgeben will, muss mindestens 4,99 Euro investieren. Dafür gibt es im Spiel 500 Einheiten Gold, was allerdings nicht für eine der besonders kostspieligen Mithril-Kriegskisten reicht - dafür sind 600 Gold nötig.

Anzeige





Wer das Spiel nicht kennt, wird sich mit der Einordnung etwas schwertun. Die 600 Gold lassen sich auch im Spielverlauf verdienen, was nach grober Schätzung von Golem.de zwischen zwei und fünf Stunden dauert. Wer gerade eine Stelle mit vielen Bossgegnern absolviert, hat die Summe recht fix zusammen - wer hingegen Standardmonster bekämpft, braucht mit etwas Pech sogar noch länger.

In der Mithril-Kriegskiste befinden sich vier Orks der Kampfstufe "Legendär" sowie ein Ausrüstungsgegenstand der gleichen Klasse. Um vier legendäre Ork-Feinde manuell ausfindig zu machen, sie im Kampf zu besiegen und dann für seine Seite zu rekrutieren, sind geschätzt um die ein bis drei Stunden nötig. Dazu kommt dann noch die legendäre Waffe oder Rüstung, die man alternativ aber auch im Verlauf der Handlung bekommt - oder eben nicht. Wer übrigens ganz tief in die Taschen greifen möchte, bekommt Mengenrabatt: 1.050 Gold kosten knapp 10 Euro. Als Maximalbetrag sind derzeit rund 100 Euro vorgesehen, für die es 12.000 Gold gibt.

Als Fazit lässt sich sagen, dass Spieler durch den Einsatz der knapp fünf Euro zwischen einer und fünf Stunden innerhalb der Kampagne an Zeit sparen. Allerdings lassen sich dabei im Normalfall ja Quests absolvieren, was hoffentlich Spaß macht und dem Spieler weitere Ausrüstung sowie Erfahrungspunkte einbringt - allerdings gibt's letztere in Schatten des Krieges nicht für das simple Töten von Feinden, sondern nur für Missionen.

Das Thema der Schatzkisten mit Pay-to-Win-Hintergrund treibt derzeit viele Spieler um. In der Beta von Star Wars Battlefront 2 lassen sich etwa sogenannte Star Cards kaufen. Die bieten nicht nur kosmetische, sondern ganz handfeste Vorteile: Wer etwa als Boba Fett antritt, kann sich beim Abfeuern von Raketen für kurze Zeit unverwundbar machen. Ob es dieses System ins fertige, für Ende November 2017 geplante Spiel schafft, ist allerdings unklar. Publisher Electronic Arts hat noch Zeit, auf die Kritik der Community zu reagieren. Bislang hat sich das Unternehmen zu dem Thema nicht geäußert.