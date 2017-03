Ryzen-CPUs: Windows-10-Update dürfte Spieleleistung steigern

Die neuen Ryzen -CPUs sind in Anwendungen sehr flott, in Spielen hingegen langsamer als die Intel-Konkurrenz. An einem fehlerhaften Thread-Scheduling liegt das nicht, sondern offenbar am Core-Parking. Demnächst soll daher ein Patch den Ausbalanciert-Energiesparplan von Windows 10 anpassen.

AMD hat in einem Blog-Eintrag interessante Informationen zu den Ryzen-CPUs veröffentlicht, wobei ein Punkt besonders auffällt: Für Anfang April 2017 plant der Hersteller, ein Update für Ryzen unter Windows 10 bereitzustellen, das den Ausbalanciert-Energiesparplan des Betriebssystems optimiert. Anders als bei der Option Höchstleistung ist dieser Plan mehr auf Effizienz getrimmt, weshalb es bei AMDs Zen-basierten Prozessoren teils zu Leistungseinbußen kommen soll.

Vorneweg sei gesagt, dass wir für unseren Test des Ryzen 7 1800X wie bei anderen Prozessoren auf den von Haus aus aktiven Ausbalanciert-Plan gesetzt haben, da ansonsten die Stromsparmodi deaktiviert sind, und das System mehr Energie benötigt. Dazu gehört laut AMD auch Core-Parking, das gerade nicht genutzte Kerne in einen Low-Power-Zustand versetzt, sprich die PCU eines Prozessors sie auch vollständig abschalten kann (C6).

Bei Höchstleistung laufen alle Kerne immer mit mindestens 3,7 GHz und sind sofort ansprechbar, was die Latenz verringert und somit die Geschwindigkeit steigert. Ebenfalls flotter vonstatten gehen laut AMD die P-State-Änderungen, die Spannung und Takt anpassen. Statt in 1 ms erfolgten die nur mit 30 ms. AMD rät selbst dazu, den Ausbalanciert-Energiesparplan zu nutzen. Aber: Wie Hardware.fr berichtet, ist bei Intel mit diesem Plan das Core-Parking abgeschaltet, bei Ryzen jedoch nicht. Mit dem kommenden Patch sollten die CPUs also in Spielen um 5 bis 10 Prozent schneller laufen.

Windows 7 schneller als Windows 10

In einigen Foren finden sich Benchmarks, die zeigen, dass die Ryzen-Chips unter Windows 7 eine höhere Spieleleistung erreichen als unter Windows 10. AMD ist der Ansicht, dass es nicht an fehlerhaftem Thread-Scheduling liege, also etwa kritische Tasks auf die SMT- statt die physischen Kerne gepackt würden. Wir haben schon in unserem Test geschrieben, dass Windows 10 diesbezüglich wohl keine Probleme mache, das haben einige Stichproben mit Prime95 und einer unterschiedlichen Anzahl an Workern gezeigt.

Obendrein spricht das Betriebssystem die beiden CCX, also die zwei Quadcore-Cluster in jedem Ryzen-Achtkerner, korrekt an: Vier Threads bleiben zumeist innerhalb eines CCX, erst der fünfte wandert voll auf einen physischen Kern im zweiten CCX. Das bestätigen Messungen von PC Perspektive - vier Worker bei 8C/16T finden sich als Screenshot in den Kommentaren. Wieso Ryzen unter Windows 7 schneller ist, bleibt damit vorerst offen. Möglicherweise hängt es mit einem anders implementierten Core-Parking zusammen.

SMT ist manchmal ein Problem

Diverse Tests zeigen, dass Ryzen ohne SMT in Spielen eine höhere Leistung erzielt - zumindest was die nominelle Bildrate anbelangt, Frametimes hat offenbar noch niemand vorgelegt. AMD erwartet hingegen, dass SMT keinen negativen Einfluss habe, was ein Link zu Techspot untermauern soll. Allerdings gibt es laut AMD auch Titel, die negativ reagieren. Simple Änderungen, um die Core-/Cache-Topology von Ryzen besser zu unterstützen, seien bereits ausfindig gemacht worden. Sobald diese bereit sind, will AMD weitere Informationen veröffentlichen.

Nach rund fünf Jahren massivem Rückstand bei CPUs war jedoch klar, dass die meisten Engines tendenziell mit Fokus auf Intel entstanden sind, weshalb AMDs neue x86-Architektur teils erst eingepflegt werden muss. Die Kooperation mit Bethesda geht bereits in diese Richtung. Es scheint dennoch so, dass Ryzen in Spielen verglichen mit Broadwell und neuer einen Nachteil habe, der nicht durch Software-Anpassungen auszugleichen ist.