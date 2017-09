Rockstar Games : Trailer zu Red Dead Redemption 2 gibt Einblick in Handlung

Die Hauptfigur von Red Dead Redemption 2 heißt offenbar Arthur Morgan. (Bild: Rockstar Games)

Arthur Morgan: So heißt offenbar die Hauptfigur in Red Dead Redemption 2. Das deutet jedenfalls Rockstar Games bei der Veröffentlichung eines neuen Trailers an, in dessen Mittelpunkt die Kampagne steht.