Rockstar Games: Red Dead Redemption 2 auf Frühjahr 2018 verschoben

Eigentlich sollte das im Wilden Westen angesiedelte Actionspiel Red Dead Redemption 2 irgendwann im Herbst 2017 erscheinen. Nun kündigt Entwickler Rockstar Games an: Das Programm wird erst im Frühjahr 2018 für Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht. In seinem Blog schreibt das Studio, dass RRD2 sein erstes Programm sei, das von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration produziert werde.

Deshalb sei etwas mehr Zeit nötig, um den Spielern das bestmögliche Erlebnis bieten zu können. Diesen Sommer sollen weitere Details zum Inhalt von Red Dead Redemption 2 folgen. Wann, ist unklar - auf der Spielemesse E3 im Juni 2017 ist das Studio offiziell nicht vertreten.

Im Dezember 2016 hatte ein anonymer Insider relativ glaubwürdige Informationen über das Spiel veröffentlicht. Seinen Angaben zufolge sollen Spieler abwechselnd einen von drei Gangstern steuern können - ganz ähnlich wie in GTA 5. Die drei Charaktere sollen Mitglied der Bande eines gewissen John Marstons sein, der bislang vor allem als einzige steuerbare Hauptfigur im ersten Red Dead Redemption bekannt ist. John Marston selbst soll in Teil 2 nicht spielbar sein.

Neu von Rockstar veröffentlichte Bilder erwecken den Eindruck, dass Red Dead Redemtpion 2 in einem relativ klassisch anmutenden Wildwest-Szenario mit Pferden, Cowboys und Saloons spielt. Das ging aus dem ersten Trailer nicht so klar hervor, was vereinzelt zu Spekulationen geführt hatte, ob das Programm in einer etwas späteren Zeit angesiedelt ist, etwa mit ersten Autos auf den Straßen - ausgeschlossen ist das durch die Screenshots aber noch nicht.

Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt, obwohl sich sehr viele Spieler in Foren und Petitionen eine gewünscht haben. Natürlich bleibt denkbar, dass Rockstar Games nach dem Release des Programms irgendwann eine Umsetzung veröffentlicht - so ähnlich, wie das bei GTA 5 war. Vom ersten, 2010 veröffentlichten Red Dead Redemption gibt es nur eine Fassung für die Xbox 360 und Playstation 3.

Bei anderen Publishern und Entwicklern dürfte die Terminveröffentlichung von Red Dead Redemption 2 übrigens große Freude auslösen. In Gesprächen mit Golem.de war unter der Hand immer mal die Befürchtung zu hören, dass das Spiel einen Großteil des Zeitbudgets von Spielern in Anspruch nehmen könnte und dass deshalb die Verkäufe anderer Großproduktionen im Herbst spürbar leiden könnten.