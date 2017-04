Rockstar Games: Landstreitereien in GTA 5 Online

Zumindest gefühlt sinkt allmählich die Frequenz, mit der Rockstar Games neue Inhalte für den Onlinemodus von GTA 5 veröffentlicht. Trotzdem, jetzt ist es mal wieder so weit: Spieler können laut dem Blog des Herstellers ab sofort auf Windows-PC, Xbox One und Playstation 4 in Land Grab kämpfen. In dessen Multiplayergefechten treten bis zu vier Teams auf sieben Karten im Cyberspace an, um sich gegenseitig die Gebiete vor der Nase wegzuschnappen.

Es gewinnt das Team, das bei Ertönen des Buzzers die meisten Gebiete beherrscht. Laut Rockstar Games bekommen die Teilnehmer bis zum 24. April 2017 in Land Grab doppelte GTA-Dollar und Erfahrungspunkte. Zuletzt hatten die Entwickler Ende März 2017 einen neuen Modus namens Resurrection mitsamt ein paar weiteren Fahrzeugen für GTA 5 veröffentlicht.