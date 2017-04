Rockstar Games: GTA 5 aus der Vogelperspektive

Hübsche Anspielung auf die eigene Geschichte: In der nächsten Erweiterung für den Onlinemodus von GTA 5 können Spieler ihr Auto aus der Vogelperspektive über Highways jagen - so wie damals in den ersten beiden Grand Theft Auto.

Mit einer neuen Erweiterung für den Onlinemodus von GTA 5 will Rockstar Games an Rennspiele wie Micro Machines, vor allem aber an seine eigene Historie erinnern. In Tiny Racers steuern die Spieler ihr Vehikel aus der Von-oben-Sicht über Straßen von Los Santos. Die Entwickler schreiben in ihrem Blog selbst von "Retro-Stuntrennen" und verweisen auf klassische Grand-Theft-Auto-Action.

Anzeige

Gemeint sind die ersten beiden Spiele der Serie von 1997 und 1999, in denen man sein Auto nur aus der Vogelperspektive durch die jeweiligen Städte gelenkt hat.

Tiny Racers soll kostenlos ab dem 25. April 2017 als Download für GTA 5 auf Windows-PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Weitere Details, etwa die unterstützten Modi und die Art der kleinen Rennflitzer, hat Rockstar Games noch nicht mitgeteilt.