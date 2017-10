Rockstar Games: Aus Versehen keine Erweiterung für GTA 5

Rockstar Games hat mehr oder weniger unbewusst die Produktion einer Einzelspieler-Erweiterung für GTA 5 verpasst. "Es ist einfach so passiert", so Chefdesigner Imran Sarwar im Gespräch mit Game Informer. Dabei hat er mehr oder weniger klar gesagt, dass es auch künftig für die Abenteuer von Trevor, Michael und Franklin kein Addon geben wird - es soll ja Fans geben, die immer noch hoffen.

Nach der Fertigstellung von GTA 5 für die Playstation 3 und die Xbox 360 habe man ein weiteres Jahr an der Umsetzung für die PS 4 und die Xbox One gearbeitet, dazu sei die Produktion von Inhalten für den Onlinemodus gekommen, so Sarwar. Die PC-Version erwähnt er in dieser Auflistung noch nicht einmal. Stattdessen verweist er auf andere Titel, insbesondere auf Red Dead Redemption 2.

Wegen all dieser Faktoren, und weil die Hauptkampagne für GTA 5 so groß gewesen sei, seien klassische Erweiterungen einfach nie entstanden. Allerdings habe es im Studio auch die Überzeugung geben, dass sie nicht wirklich nötig seien. Beim Vorgänger GTA 4 hatte Rockstar zwei ziemlich gute Addons produziert.

Laut Sarwar könnte es bei künfigen Projekten durchaus wieder Erweiterungen geben. Er und seine Kollegen würden "Einzelspielerinhalte mehr lieben als alles andere." Sie seien großartig, um "eine Geschichte zu erzählen und die Spieler in eine andere Welt zu versetzen, was über Multiplayermodi nicht möglich" sei.

Publisher Electronic Arts sieht das möglicherweise anders. Das berichtet jedenfalls Manveer Heir, ein ehemaliger Entwickler des zu EA gehörenden Studuios Bioware. Heir sagt über seinen Ex-Arbeitgeber, dass sie kein gesteigertes Interesse mehr an klassischen Kampagnen mehr hätten. Dazu habe vor allem der kommerzielle Erfolg der Card Packs von Mass Effect 3 geführt, für die manche Spieler bis zu 15.000 US-Dollar ausgegeben hätten.

Heir ist der Überzeugung, dass das im Sommer 2017 angekündigte Bioware-Actionspiel Anthem vor allem dafür gedacht sei, möglichst viel Geld mit Mikrotransaktionen zu verdienen. EA hat sich zu dem Thema nicht öffentlich geäußert.