RF360 Holdings: Joint Venture für RF-Chips gegründet

Die TDK-Tochter Epcos mit Sitz in München wird Teil eines Joint Ventures mit Qualcomm. Gemeinsam sollen Hochfrequenz-Chips und Frequenzfilter entwickelt werden, die für Fahrzeuge, Smartphones oder IoT-Geräte gedacht sind.

Im Januar 2016 wurde es angekündigt, mittlerweile wurde die Gründung vollzogen: Qualcomm und TDK bilden ein Joint Venture namens RF360 Holdings Singapore PTE Limited, kurz RF360 Holdings. Das hat seinen Sitz in Singapur und inkludiert die deutsche TDK-Tochter Epcos aus München. Qualcomm zahlt drei Milliarden US-Dollar für eine Mehrheit von 51 Prozent an dem Unternehmen und hat die Option, auch den Rest zu kaufen.

Gemeinsam soll unter anderem an RF-Frontends, also Hochfrequenzchips, und Frequenzfiltern gearbeitet werden. Entsprechende SAW-Komponenten (Surface Acoustic Wave) sollen für Automotive, für Smartphones und für industrielle Anwendungen eingesetzt werden. Qualcomm möchte so besser mit Avago konkurrieren, die 2016 Broadcom gekauft hatten.