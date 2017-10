Raven Ridge: HP bringt Convertible mit AMDs Ryzen Mobile

Eines der ersten Geräte mit AMDs Ryzen Mobile wird HPs Envy x360 mit 15,6 Zoll (bq101na). Der Hersteller hat das Convertible noch nicht angekündigt, ein Nutzer des Semi-Accurate-Forums aber das Datenblatt (PDF) ausfindig gemacht. Im Envy x360 verwendet HP einen Ryzen 5 2500U, dessen Bezeichnung eine Mischung aus der von AMDs Desktop-CPUs (wie Ryzen 5 1600X) und Intels typischer Benamsung von Ultrabook-Chips (etwa Core i7-7500U) ist.







Der Ryzen 5 2500U ist ein Quadcore-Prozessor mit Simultaneous Multithreading (SMT) für acht Threads. Er läuft HP zufolge mit 2,0 GH bis 3,6 GHz - eine typische Spanne für einen Chip mit unter 20 Watt thermischer Verlustleistung. Neben vier Zen-Kernen mit 6 MByte L3-Cache steckt noch eine als Vega M bezeichnete Grafikeinheit im Ryzen 5 2500U. Früheren Informationen zufolge dürfte diese 11 Compute Units und somit 704 Shader-Einheiten aufweisen.

Nur Single-Channel

Um den Chip mit Daten zu versorgen, verbaut HP ein Speichermodul im SO-DIMM-Formfaktor. Es läuft mit DDR4-2400-Geschwindigkeit und verfügt über 8 GByte. In der Beschreibung des Envy ist allerdings von 16 GByte die Rede - es bleibt aber unklar, ob das dann per größerem oder per zweitem Speicherriegel gelingt. Sollte es ein Modul sein, so wird nur Single-Channel verwendet und der Prozessor, vor allem aber dessen Grafikeinheit ausgebremst.

Zwar verbaut HP häufig auch bei Intel-basierten Notebooks, etwa dem Elitebook 820 G4, einzig einen Speicherriegel, das AMD-Modell (Elitebook 725 G4 im Test) leidet darunter aber stärker. Zumindest bei der restlichen Ausstattung des hat Envy x360 nicht gespart: Es gibt ein 1080p-Touch-Display und eine 256 GByte fassende NVMe-SSD sowie HDMI 2.0 plus USB-C.