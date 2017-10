Range Extender : Mazda wankelt wieder

Wankelmotor (Bild: Surreal Name Given/Flickr/CC-BY 2.0)

Mazda will den Wankelmotor neu auflegen, nachdem das japanische Unternehmen ihn seit einiger Zeit nicht mehr verbaut. Die Wiederauferstehung soll aber nur in einer Nebenrolle geschehen: Als Range Extender soll das Konzept bald in Elektroautos Verwendung finden, so Mazdas Motorenchef.