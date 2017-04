Radeon RX 580 und RX 570 im Test: AMDs Grafikkarten sind schneller und sparsamer

Wer auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte im Preisbereich von 200 bis 300 Euro ist, für den hat AMD zwei neue Modelle im Angebot: Die Radeon RX 580 und die Radeon RX 570 folgen auf die Radeon RX 480 und die Radeon RX 470 und machen fast alles besser als ihre Vorgänger. Die größten Änderungen gibt es bei der Leistungsaufnahme, die Rechengeschwindigkeit hingegen steigt kaum. Dafür gefallen uns die vorliegenden Partner-Designs mehr als bei der Radeon-RX-400-Familie, da sie einen ausgereifteren Eindruck machen.

Aber der Reihe nach: Die Radeon RX 580 und die Radeon RX 570 sind beide Mittelklasse-Grafikkarten, die AMD gegen Nvidias Geforce GTX 1050 Ti und Geforce GTX 1060 positioniert - beziehungsweise dazwischen. Dazu wird bewährte Technik verwendet, da AMD erneut auf den Polaris-11-Chip setzt. Der heißt allerdings mittlerweile Polaris 21, dazu aber gleich mehr. Bedingt durch einige Änderungen kann AMD die neue GPU höher takten, wenngleich das Frequenzplus doch eher zaghaft ausfällt.

Radeon RX 580 Radeon RX 480 Radeon RX 570 Radeon RX 470 Grafikchip Polaris 20 Polaris 10 Polaris 20 Polaris 10 Compute Units 36 36 32 32 Shader-ALUs 2.304 2.304 2.048 2.048 Textur-Einheiten 144 144 128 128 ROPs 32 32 32 32 Interface 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit Speichertyp 4/8 GByte GDDR5 4/8 GByte GDDR5 4/8 GByte GDDR5 4/8 GByte GDDR5 Chiptakt (Boost) 1.257 (1.340) MHz 1.120 (1.266) MHz 1.168 (1.244) MHz 926 (1.206) MHz Speichertakt 8 GBit pro Sekunde 8 GBit pro Sekunde 7 GBit pro Sekunde 6,6 GBit pro Sekunde Board-Power 185 Watt 150 Watt 150 Watt 120 Watt Stromanschluss 1 x 8-Pol 1 x 6-Pol 1 x 6-Pol 1 x 6-Pol Spezifikationen der Radeon RX 580 und Radeon RX 570

Gerade die Radeon RX 580 agiert am oberen Limit dessen, was der Polaris-21-Chip erreichen kann. Dafür liegt der Basistakt fast so hoch wie der - in der Praxis selten zu findende - Boost der Radeon RX 480. Deutlich kräftiger fällt das Taktplus bei der Radeon RX 570 aus, die mit einer Basisfrequenz von 1.168 MHz mal eben 26 Prozent auf die Taktfrequenz der Radeon RX 470 draufpackt. Den GDDR5-Speichertakt rührt AMD zumindest bei der Radeon RX 580 nicht an, was wohl eine Kostenfrage war. Die Datenrate der Radeon RX 570 hingegen steigt um immerhin sechs Prozent von 6,6 auf 7 GBit/s.









































































Mehr Takt bedingt mehr TDP

Bedingt durch die höheren Frequenzen erhöht sich auch die Board-Power: Aus den nominellen 150 Watt der Radeon RX 480 - die praktisch aber bei 160 bis 170 Watt liegen - werden 185 Watt bei der Radeon RX 580. Bei der Radeon RX 570 steigt die Leistungsaufnahme prozentual stärker: Statt 120 sind es hier 150 Watt. Diese Werte gelten jedoch für das Referenz-Design, im Handel werden beide Grafikkarten weitestgehend als Custom-Designs von AMDs Partnern angeboten. Diese Karten takten höher und benötigen mehr Energie.

So beträgt der Basistakt bei den drei uns zur Verfügung stehenden Modellen der Radeon RX 580/570 über 1,3 GHz und der Boost über 1,4 GHz. Das ist mehr als jede Radeon RX 480/470 aufweist und der Grund dafür heißt Polaris 21.