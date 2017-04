Rabattaktion vorbei: Apple hebt Preise für USB-C-Zubehör wieder an

Es spritzt ganz fürchterlich, wenn der Bluetooth-Lautsprecher von Logitech schwimmend Musik abspielt. Der robuste UE Wonderboom ist für den Einsatz in der Badewanne, unter der Dusche oder am Strand gedacht. Der kompakte Lautsprecher liefert beim Ausprobieren eine ordentliche Klangqualität.

Ein Hands on von Ingo Pakalski