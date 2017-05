Project Zero: Microsofts Antivirensoftware gefährdet Windows-Nutzer

Googles Project Zero hat eine schwerwiegende Sicherheitslücke in der Anti-Viren-Engine von Microsoft entdeckt. Schuld daran ist die simulierte Ausführung von Javascript-Code ohne Sandbox. Von Hanno Böck

Project Zero

Microsoft hat eine kritische Sicherheitslücke im Antivirenprogramm von Windows geschlossen. Bereits vor einigen Tagen verursachte Tavis Ormandy mit einem Tweet einigen Wirbel. Zusammen mit Natalie Silvanovich habe er gerade einen schlimmen Remote-Code-Execution-Bug in Windows entdeckt. Jetzt sind die Details bekannt: Der Fehler befindet sich in Microsofts Malware Protection Engine, die seit Windows 8 standardmäßig aktiviert ist. Sie wird von der Windows-eigenen Antivirensoftware Defender genutzt.

Um Schadsoftware in Javascript-Code zu finden, simuliert dieser Service die Ausführung von Javascript-Code. Und das, wie Ormandy bemerkt, mit hohen Systemprivilegien und ohne jede Sandbox-Funktionalität.

Type Confusion im Javascript-Interpreter ohne Sandbox

Der Fehler selbst ist eine Type Confusion. Die toString()-Funktion eines Fehlerobjekts akzeptiert einen Parameter mit Namen message und geht davon aus, dass es sich dabei um einen String handelt. Allerdings wird dies nicht geprüft. Durch den Bug kann ein Angreifer Kontrolle über das System erlangen und Code ausführen.

Laut dem Google-Bugreport lässt sich der Fehler relativ einfach ausnutzen. Ein Windows-System startet diese Javascript-Engine bei jedem Dateizugriff. So muss ein Angreifer nur irgendwie dafür sorgen, dass die Datei auf das System gelangt, etwa via E-Mail oder über eine Webseite.

Einen Angriff zu erkennen, ist außerdem fast unmöglich: Die Malware Protection Engine enthält laut Silvanovich und Ormandy unzählige Parser für exotische Archivierungsformate, somit hat ein Angreifer viele Möglichkeiten, den Javascript-Code zu verstecken.

Microsoft hat heute ein Update für alle Windows-Versionen ab Windows 7 bereitgestellt. Windows-Anwender sollten dieses umgehend installieren. Microsoft weist noch darauf hin, dass der Einsatz von Control Flow Guard das Risiko eines erfolgreichen Exploits deutlich senkt. Control Flow Guard ist eine Exploit-Mitigation-Technologie und wird in Windows 8.1 und Windows 10 genutzt.

An Antivirenprogrammen gab es in jüngerer Zeit viel Kritik. Doch gerade die Windows-eigene Anti-Viren-Engine galt vielen Sicherheitsexperten als vergleichsweise weniger schlimm. Anders als viele Antivirenhersteller hat Microsoft relativ gute Sicherheitsprozesse und nutzt auch eigene ausgefeilte Tools, um Sicherheitslücken in Windows zu finden.

Moderne Antivirensoftware bietet mehr Angriffsfläche

Angesichts der jetzt entdeckten Lücke dürften jedoch manche an diesem Ratschlag zweifeln. Letztendlich zeigt der Fehler auch das Dilemma der gesamten Antivirenbranche. Früher haben Virenscanner vor allem auf Virensignaturen gesetzt und bestimmte, bekannte Malware erkannt. Doch angesichts der Fülle an neuer Malware ist dieser Ansatz heute immer weniger hilfreich.

Stattdessen versucht moderne Antivirensoftware in der Regel, das Verhalten von Malware zu erkennen oder diese mittels Cloud-basierter Lösungen zu analysieren. Doch diese modernen Verfahren führen dazu, dass Antivirensoftware selbst eine immer größere Angriffsfläche bietet. Aus dem vermeintlichen Malware-Schutz wird damit immer mehr selbst ein Sicherheitsrisiko.