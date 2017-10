Project Cars 2 im Test: Profi-Rennspiel mit aggressiver KI

Gelegenheitsraser sollten um den zweiten Teil von Project Cars einen Bogen fahren. Das Rennspiel der Slightly Mad Studios wartet zwar mit mehreren einstellbaren Fahrhilfen auf, besonders einfach ist es aber auch auf den niedrigsten Stufen nicht. Das liegt einerseits daran, dass die Entwickler die unterschiedlichen Fahrzeuge vom Supersportwagen bis zum Rallycross-Vehikel akribisch genau in das Spiel integriert haben. Jeder Bolide - ob von Ferrari, BMW, Lamborghini oder Ford - verlangt ein anderes Handling.

Vor allem aber ist Feingefühl bei der Steuerung gefragt. Anfänger werden ansonsten schon bei der ersten Kurve im Kiesbett landen und ein ausbrechendes Heck nicht unter Kontrolle bekommen. Hinzu kommt, dass die Bedienung per Pad nicht die einfachere, sondern die subjektiv empfunden kompliziertere Variante ist. Wer kein Lenkrad besitzt, wird einige Zeit in den Steuerungsoptionen verbringen, um die Rennen halbwegs spielbar zu gestalten.

Profis wird aber genau dieser Fokus auf das Wesentliche begeistern! Die Einstellungsmöglichkeiten sind zahllos, die fahrerischen Herausforderungen in der Karriere und den einzelnen Modi immens. Über 170 Fahrzeuge wurden in Project Cars 2 integriert, hinzu kommen ganz unterschiedliche Rennarten und Wettbewerbe, die für kontinuierlich neue Motivation sorgen.

Auch weil die Entwickler noch mehr Varianten als im ersten Teil bieten, was die Untergründe und das dynamische Wettermodell angeht. Ob auf Asphalt oder Kies, bei strömendem Regen oder glattem Eis: Innerhalb kürzester Zeit kann sich ein Wettbewerb komplett verändern und den Spieler vor ganz neue Schwierigkeiten stellen.

So komplex das Geschehen auf der Piste ist, so schmucklos wirkt es abseits der Kurse. Nüchterne und kurze Zwischensequenzen, hässliche Menüs, kaum Atmosphäre - ein bisschen mehr schöne Inszenierung hätte sicher nicht geschadet. Auch die Technik ist nur unwesentlich besser als im Vorgänger. Immer wieder stören matschige Texturen, plötzlich aufpoppende Objekte oder Kantenflimmern das Bild.

Project Cars 2 hat leider noch mit ein paar weiteren technischen Problemen zu kämpfen, die die Motivation drücken. Das beginnt bei Ungereimtheiten bei den Qualifikationszeiten und reicht bis zur KI, die immer wieder nicht nachvollziehbare Kapriolen schlägt und teils so aggressiv fährt, dass Unfälle unvermeidbar sind. Auch der Online-Multiplayermodus hatte im Test immer wieder mit Problemen wie Rucklern zu kämpfen.

Project Cars 2 ist für Windows-PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich und kostet etwa 65 Euro. Das Spiel ist von der USK ohne Altersbeschränkung freigegeben.

Fazit

Ein hoher Realismusgrad, unzählige Einstellungsoptionen, dynamisches Wetter sowie viele Wettbewerbe und Fahrzeuge: Simulationsfans mit viel Rennspielerfahrung bekommen in Project Cars 2 Einiges geboten. Trotzdem gibt es auch Kritik an der Fortsetzung: Wer eine stimmige und ansehnliche Präsentation will, ist hier falsch, einige Bugs und die magere KI trüben ebenfalls die Stimmung.

Für den Großteil der PC- und Xbox-Rennspieler bleibt Forza 7 so die bessere, weil schönere, umfangreichere und zugänglichere Wahl. PS4-Besitzer bekommen in Kürze ein neues Gran Turismo geboten. So platziert sich Project Cars 2 in einer überschaubaren Nische, in der es aber sicherlich trotzdem einige begeisterte Anhänger finden wird.