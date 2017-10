Project Aurora : Eve Online bekommt einen Mobile-Ableger

Project Aurora wird ein Mobile-Ableger von Eve Online. (Bild: Playraven)

Der Kampf ums All findet demnächst auch auf dem Smartphone statt: Zusammen mit CCP Games arbeitet ein US-Entwicklerstudio an Project Aurora, das riesige Kämpfe wie in Eve Online auch unterwegs bieten soll.